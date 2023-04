Marco Dueñas, estudiante de cuarto semestre de diseño industrial en la Universidad Industrial de Santander, fue el más veloz y se llevó la victoria en la Carrera Atlética de la UIS, competencia que se disputó este domingo en el campus central de la entidad educativa.

Por su parte, Jeny Bárcenas demostró su superioridad y fue la vencedora en la categoría femenina.

“Nuestra meta era agotar 4.000 números en las inscripciones, además de la calcomanía virtual con la que muchas personas pudieron participar desde hace dos semanas corriendo desde cualquier lugar del mundo”, señaló Fabio Villafrades, coordinador de la Carrera Atlética de la UIS.

Así fue la carrera

Con una masiva participación, alrededor de las 7:00 de la mañana de este domingo, los deportistas llegaron al campus central de la UIS, en donde se disputó la competencia.

Primero fue el turno para las damas, en donde Jeny Bárcenas, estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), dio cátedra de su buen momento y superó a Stephany Rivera y Jennifer Torres, quienes completaron el podio en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La vencedora detuvo el cronómetro en los 14 minutos y 53 segundos.

“Es mi primera edición en la Carrera Atlética de la UIS. No estaba en mis planes (participar), me enteré y me inscribí”, explicó Bárcenas, quien afirmó que este tipo de competencias sirven para promover el deporte.

Por su parte, en la masculina, Dueñas fue el primero en recorrer los cinco kilómetros de la prueba y se subió al podio, así como en la edición anterior.

“Hemos venido trabajando, pensando en darle el triunfo a los estudiantes de la universidad (UIS) y se logró”, expresó Dueñas, quien destacó la dificultad de quedarse con la victoria de la prueba.

En el tema del tiempo, Dueñas empleó 11 minutos y un segundo, superando su propia marca registrada en la edición anterior de la competencia.

“Este año tuve un rival muy fuerte que me acompañó en el recorrido, hice un ataque en la subida y mejoramos el tiempo del año pasado en 13 segundos”, agregó.

El segundo de la categoría fue Jéferson Arias, mientras que Roger Vanegas fue tercero.

“Fue muy bueno porque dieron la oportunidad de participar a quienes no somos estudiantes, un recorrido muy bueno porque tiene bastante subida”, dijo Arias.

Más ganadores

Dueñas no solo triunfó en la categoría masculina general, también se llevó el reconocimiento al mejor entre los estudiantes de la UIS.

Por su parte, Carlos Bohórquez ganó entre los egresados de la universidad, mientras que Rafael Angarita fue el mejor entre los empleados y profesores.

Además, Joseph Muñoz, en universitario nacional, y Yeferson Arias, entre los externos, también celebraron.

Entre las damas, Stephany Rivera fue la mejor entre las estudiantes de la institución que organiza la carrera.

La que también ganó fue Magda Lorena Orduz, entre las empleadas y docentes de la UIS, mientras que Katerine Galvis cruzó primera, en las egresadas.

Bárcenas, vencedora en la categoría general, se llevó el primer lugar en la categoría de universitario nacional y Ana María Pinzón ganó entre las externas de la entidad.