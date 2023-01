$!El camino al circuito profesional de la golfista santandereana Valery Plata

A pesar de ello, Valery Plata Pardo no bajó los brazos, siguió entrenando con más disciplina y, finalmente, la recompensa llegó, con el anhelado título en 2014.

La golfista santandereana tuvo una actuación brillante en el el Highland Oaks de Dothan (Alabama, Estados Unidos), firmando siete rondas bajo par, de las ocho que disputó. Terminar en el ‘Top-3’ le permitió recibir la tarjeta de profesional con honores.

“Yo diría que no es fácil, pero tampoco es imposible, estudié en la Quinta del Puente, donde se portaron muy bien conmigo y me facilitaron las cosas para hacer todo de la mejor manera, aprendí a manejar mis tiempos y mis amigos y mis padres siempre fueron un apoyo”.

De esos primeros pasos en el deporte, indicó que “cuando era niña jugué diferentes deportes, entre ellos natación, baloncesto, voleibol, patinaba un poquito, pero me quedé con el golf. Mi papá (Reinaldo Plata) vio un aviso de clases de golf en Ruitoque, nos inscribió a mi hermano y a mí, y ahí empezó todo”.

Valery saludó con amabilidad, no es muy expresiva, pero cuando se le pregunta por el golf, evidencia la pasión que la lleva a alcanzar las metas.

Las dos últimas temporadas han sido impresionantes para esta santandereana que no solo juega muy bien al golf, sino que se destaca en los estudios de Gestión de Cadenas de Suministro y a final de 2022 consiguió el histórico paso al golf profesional, algo que únicamente lograron otras cuatro deportistas ‘cafeteras’: Marisa Baena, Carolina Llano, Paola Moreno y la también santandereana María José Uribe, con quien entrena y entabló una buena amistad.

¿Cuál ha sido el momento más alegre en el golf?

“Hay muchos, depende del momento, cuando era niña, ganar mi primer nacional infantil en 2014 era lo que más quería desde que tenía nueve años y lo conseguí a los 13; luego, cuando conseguí la beca en mi Universidad Estatal de Michigan; y ahorita, tomar la tarjeta del LPGA que es un sueño hecho realidad”.

¿Y los momentos más adversos?

“Yo creo que hubo un par, hubo una época que estaba jugando muy regular y no fue tan grave, fueron un par de meses. Después de mi primer año de Universidad, entre marzo y agosto de 2019, otra vez estaba jugado muy regular y a las personas cercanas les decía que no sabía qué hacer, porque intentaba por diferentes lados y no lograba descifrar ese bajón”.

¿Cómo superó esos instantes de adversidad?

“Una de las cosas mas importantes es el sistema de apoyo que uno tiene, en cuanto a equipo de trabajo, familia, amigos... y en mi caso fue así, tuve personas muy importantes en ese momento, me ayudaron a levantarme y otra cosa es acordarse de las cosas buenas que uno ha hecho antes y ver que el futuro está por delante y pueden venir cosas importantes”.