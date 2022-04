Importante comienzo de Colombia en los Juegos Suramericanos de la Juventud

En el agua, los nacionales dieron la pelea y sumaron el único título de la jornada y cuatro segundos lugares, mientras que en el taekwondo se consiguieron dos subcampeonatos y un bronce.

El primer oro para la delegación tricolor llegó por intermedio de la caldense Stefanía Gómez, en los 100 metros estilo pecho, con tiempo de 1.11, 09. Derrotó a rivales de Panamá (Emily Santos) y Brasil (Manuela Ballán).

“Estoy muy feliz, es mi primer título suramericano y ganarlo en unos Juegos de la Juventud es un orgullo gigante. Me sentí cómoda y rápida en la prueba, he trabajado fuerte y eso me ha permitido recoger esta medalla, algo que es para todo el país. Vestir los colores de Colombia es muy satisfactorio y empezar con este logro me motiva mucho más”, expresó la ganadora.

En la primera jornada también se lució el antioqueño Santiago Arteaga, quien ganó dos medallas de plata en las pruebas de 100 metros libres y el relevo 4 x 100.

Arteaga fue una de las figuras de Colombia en el pasado Campeonato Sudamericano juvenil que se desarrolló en Lima, Perú, en 2021, con un oro, 5 platas y un bronce.

La abanderada, Jimena Leguizamón, sumó dos segundos lugares en las pruebas de 50 metros espalda y 200 metros combinada.

Los otros medallistas de Colombia en la primera jornada fueron Ronald Stivent Rosas Garzón, en los 63 kilogramos del taekwondo y su compañero César Daniel Silva Gutiérrez, en +73 kilos.

El bronce fue para Isabella Fayad en la división de +63 kilogramos.

Otros resultadosEl tenis de campo cerró su actuación tanto en individual como en dobles. María Paula Vargas cayó en octavos de final ante la argentina Luciana Moyano con parciales de 5-7, 6-0 y 6-1.

En caballeros, Juan Carlos Prado, de Bolivia, venció al bogotano Enrique Peña con parciales de 6-2 y 6-2.

En dobles el país también fue eliminado y se quedó sin opción de luchar por medalla.

La delegación brasileña, que defiende su corona, es líder de la tabla de medallería.