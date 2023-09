Importante jugador de la NFL fue arrestado y su equipo admite preocupación por su estado mental.

"Los Raiders tienen la esperanza de que Chandler Jones reciba la atención que necesita. Él, su familia y todos los involucrados están en nuestros pensamientos. Como ahora se trata de un asunto legal, no haremos más comentarios", comunicó el equipo.

El jugador, que fue campeón del Super Bowl XLIX, se ha perdido los tres juegos de su equipo en lo que va de la temporada 2023.

Jones, de 33 años, ha hecho publicaciones en sus cuentas de redes sociales que han preocupado a sus compañeros, como la del pasado martes, cuando aseguró que había sido llevado a una institución de salud mental sin su consentimiento.

"No he hecho nada malo. Sólo me dijeron que la gente estaba preocupada por mí debido a mis publicaciones en línea", escribió el cuatro veces seleccionado al Pro Bowl en sus redes sociales.

La preocupación por su estabilidad emocional también tuvo eco en un comunicado de la NFL.