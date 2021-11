La santandereana Johanis Menco dio, una vez más, muestra de sus ganas y su tenacidad por brillar en el deporte y se colgó su primera medalla en los Juegos Nacionales de Paracycling.

Menco se montó al podio en el tercer cajón, en la prueba contrarreloj de 20 kilómetros, en la categoría C2.

“Al comienzo tenía nervios, pero ya después enfocada en lo mío y a correr 20 kilómetros”, expresó Menco, en entrevista con esta redacción desde Soacha, Cundinamarca.

Menco empleó un tiempo de 46 minutos y 41 segundos en su recorrido y fue superada por las representantes de Cundinamarca, quien se llevó el oro, y de Antioquia, ganadora de la medalla de plata.

Así brilló

La pedalista, que realizó su debut profesional en esta disciplina, se subió a la bicicleta, llena de nervios, y pedaleó con el corazón.

“Tenía mucho miedo. Luego el profesor empezó a contar el tiempo para salir y cuando me soltaron no era capaz de agarrar el pedal, me resbalaba, pero cuando enganché fue de una. Arranqué como loca, lo hice muy bien, quedé de tercera”, explicó la deportista.

Menco agregó, en medio de la emoción, que ganar esa medalla “simboliza que el paracycling es todo para mí, es emocionante”.

La pedalista dijo que se dio cuenta que podía ganar cuando ya estaba que “tiraba la toalla. No sé de dónde saqué fuerzas y terminé. El recorrido no era tan plano” y afirmó que la prueba fue “dura y en la altura me sentí ahogada. Se le reseca la garganta a uno por completo”.

Finalmente, Johanis destacó su logró, pues la prueba en la que participó es la primera que realiza de manera oficial.

“Solo venía a buscar la clasificación, no a tirarme al ruedo, pero vea como es la vida”, afirmó