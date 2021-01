El sueño de estudiar y convertirse en un nadador con mejores tiempos es algo que va a cumplir Juan Daniel García Ruiz, un santandereano que desde ayer está viviendo en Estados Unidos.

“Es un sueño cumplido, porque desde pequeño he soñado con irme a estudiar a Estados Unidos y a entrenar, porque el nivel deportivo en la natación allá es el mejor. Es un lindo reto para enfrentar”, expresó García.

El deportista, con apenas 18 años, estudiará negocios internacionales, una carrera que lo apasiona, en la Universidad de Findlay, en el estado de Ohio. Sin embargo, no piensa dejar su amada natación, la cual lleva practicando desde que tenía nueve años. “Es una beca, que me gané por el medio del deporte, en donde voy a estudiar y a seguir mi carrera como nadador. La universidad me la otorgó”, agregó.

Sus inicios

Con apenas nueve años, García comenzó a practicar la natación en el Recrear del barrio La Victoria y en las piscinas olímpicas de la Unidad Deportiva Alfonso López, en Bucaramanga.

Pero nada de esto habría sido posible sin el apoyo de sus padres, Daniel García y Diana Ruiz, quienes son los “mentores” de Juan Daniel, porque cuando “no tenía todo el apoyo de entidades como el Indersantander y la Liga, ellos eran los que pagaban mis viajes, mi indumentaria, todo lo que necesitaba para el deporte. Ellos han sido los principales mentores”, reconoció.

Además, ellos también fueron fundamentales en los momentos más complicados en la carrera del nadador, pues en el 2016, con apenas 14 años, pensó en el retiro.

“Tuve dos años bastante duros, 2015 y 2016, en donde me sentí estancado, no mejoraba, no hacía nada. Siendo sincero, en esos años no entrenaba casi, no encontraba la motivación y si entrenaba duro no se me daban los tiempos. En 2016, en el Nacional, me lesioné la pierna. Tenía dos caminos, o cambiar de club o retirarme, y pensé en el retiro, pero algo me dijo que no debía hacerlo y me cambié de club, y a partir del 2017 comencé a crecer nuevamente”, afirmó.

Lea también: Muriel y Duván Zapata acercan al Atalanta a la “Champions”

Lo que viene para él

García, quien considera que su mejor rendimiento es en los estilos de pecho (200 metros) y libre (800 y 1.500), así como en las pruebas combinadas (200 y 400 metros), ya sabe lo que va a hacer en territorio norteamericano.

“Voy a competir por mi universidad en los Campeonatos Nacionales de Estados Unidos, quiero bajar mis tiempos, clasificar a la Selección Colombia de Mayores Abierta, ir a los Panamericanos Juveniles (septiembre, en Cali) y los Juegos Olímpicos”, contó, antes de viajar.

Finalmente, García, que nada en el Club Gatos, dijo que quiere ir a los Olímpicos, ya sea a Tokio, donde aún hay posibilidades, París (2024) o Los Ángeles (2028), en donde espera “marcar la diferencia con una medalla o una final olímpica. Quiero hacer historia en la natación colombiana, dejar un legado, una huella”.