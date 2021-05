La para atleta santandereana Mayerly Buitrago ganó oro en el Grand Prix de Suiza

La para atleta santandereana Mayerly Buitrago Ariza logró una destacada participación en el Grand Prix, que se cumplió el fin de semana anterior en Nottwil, Suiza.

La para atleta obtuvo una presea dorada en la prueba unificada de bala F40-F41, con una marca de 9.33m., por encima de sus oponentes.

La deportista mejoró sus registros respecto a su anterior participación en el Grand Prix de Para Atletismo en Túnez y se ubica en la cuarta posición del ranking mundial.

Así mismo, Mayerly Buitrago consiguió el primer lugar en lanzamiento de disco F41 con un registro de 24.30m.

Sin embargo, no se le otorgó medalla de oro dado que el número de participantes en la prueba no alcanza para realizar la premiación; no obstante, sus marcas son tenidas en cuenta para su posicionamiento en el Ranking de Alto Rendimiento y en la selección de los Para atletas que representarán a Colombia en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021.

Con ocho medallas de oro finalizó la delegación colombiana su participación en el Grand Prix de Nottwill, Suiza.