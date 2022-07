La Cumbre en Floridablanca se alista para recibir a los ‘Trepadores’

Este importante evento se realizará el próximo domingo 17 de julio desde las 6:30 am, en un trayecto que comprenderá la salida desde la cancha ‘mesitas’ del barrio Bucarica y llegará hasta el tanque de agua del barrio La Cumbre. Cabe destacar que esta cronoescalada es un evento institucionalizado por el alcalde Miguel Moreno y hace parte de la historia deportiva del municipio.

Lea también: Así llegan los empresarios del calzado de Floridablanca a ASOINDUCALS

La convocatoria para los corredores estará abierta hasta el próximo viernes 15 de julio, a través del link publicado en las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Floridablanca e Ideflorida. Los interesados en participar podrán inscribirse en las categorías:

El presidente de la Liga Santandereana de Atletismo, Juan Gabriel Henao, entregó detalles sobre la carrera, precisando que este “es un recorrido de tres kilómetros, la gran mayoría con pendiente”, y añadió: “Todas las categorías recibirán premiación y también camiseta de participación para los 250 primeros inscritos”.

Esta competencia además abrirá espacio para que los más pequeños de las categorías sub 8, sub 10 y sub 12, puedan medir sus capacidades y competir para ganar las medallas que entrega este certamen deportivo.

Le puede interesar: Tras deslizamiento en vereda de Floridablanca, Alcaldía habilitó vía alterna

Cabe destacar que el año inmediatamente anterior, esta competencia se realizó en el marco de la Feria Dulce ‘Floridablanca 204 años’ y contó con la participación de más de 150 deportistas y aficionados quienes se retaron a sí mismos para conseguir los premios y las preseas que año tras año se consiguen en este evento.