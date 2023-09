Cuando se trata del trazado belga de 7.004 kilómetros y de una competencia de larga duración, como las 4 Horas de Spa, no se puede esperar más que una buena cantidad de dificultades, ya sea por los rivales, la pista, el auto o el clima, como explica la piloto nacional Tatiana Calderón, “es una pista que siempre me ha gustado mucho. Tiene todo tipo de curvas. Hay tres sectores muy diferentes y tienes que saber equilibrar. El clima representa un desafío más. Hay que estar pendientes el fin de semana porque es un tanto impredecible”.

“Es un circuito que me trae buenos y malos recuerdos. Sabemos en lo que tenemos que mejorar. El objetivo es acercarnos al top-5 y, si se puede, lograr un podio. Tenemos que mostrar nuestro progreso”, dijo Tatiana Calderón, quien se encuentra en el décimo sexto lugar del campeonato con 10 puntos.

Diseñado en el año 1920 por Jules de Their y Henri Langlois Van Ophem, el circuito original tenía 14.120 metros de longitud, y recorría las carreteras públicas de la región.

En 1978, el dibujo se redujo a la mitad por motivos de seguridad. Para ello, se agregó una sección del trazado permanente que enlazaba las partes alta y baja del circuito.

Con el paso de los años, el trazado del circuito fue modificado varias veces. En 2007, la horquilla de La Source ha sido movida hacia afuera de la pista, y la chicana de ‘La parada de bus’ ha sido movida hacia atrás, con el fin de construir unos pits más amplios y alargar la recta principal haciendo que la extensión de esta aumentara a 7.004 metros.

Para quienes quieran seguir la actuación de los colombianos en esta competencia, este viernes, 22 de septiembre, podrán seguirla a partir de las cuatro de la mañana. El día 23 de septiembre una nueva práctica a las 3:15 a.m. y la clasificación a las 7:30 a.m. El domingo, 24 de septiembre, la carrera se disputará desde las 4:30 a.m.