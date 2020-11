La lucha quiere dejar la virtualidad y volver a la realidad

Sergio Arias Herrera y sus dirigidos cuentan las horas para volver a pisar el tapiz para medir fuerzas, hacer llaves, mostrar sus habilidades y capacidades para retomar la competencia.

Así se encuentran en este momento los practicantes de lucha olímpica, tanto el semillero como los deportistas de élite, quienes desde marzo pasado, cuando se inició el aislamiento preventivo a causa del coronavirus, y que observan como otras disciplinas ya dejaron la virtualidad y pasaron a la realidad.

“Aún estamos trabajando virtual, y aunque ya estamos haciendo trabajo de campo, no se ha podido hacer trabajo con pesas y mucho menos hacer combates”, señaló Arias Herrera, entrenador de la Liga Santandereana de Lucha Olímpica.

Y recalcó que: “ya se pasaron los protocolos y esperamos que ojalá la otra semana nos permitan entrenar en la Unidad Deportiva”.

La virtualidad

Sobre lo que se ha venido haciendo desde el inicio del aislamiento, Sergio Arias, anotó: “se ha trabajo en mantenimiento con todos los deportistas de alto rendimiento, se planificaron las rutinas y a cada uno se le les llevo un disco o unas barras a sus casas, junto con un módulo de 2X1 de la colchoneta para hacer los entrenamientos de rigor”.

Y en cuento al resto de deportistas que conforman el semillero de la lucha olímpica, Arias Herrera se mostró preocupado porque la modalidad virtual no se ha podido trabajar con todos los deportistas, pues según él “...hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros deportistas son de extracción humilde y de escasos recursos, por lo que algunos de ellos no tienen internet, otros no tienen celular, y existen casos en los que no tienen ninguno de los dos, ni internet, ni celular”.

A la realidad

Sin embargo, ahora que se levantó el aislamiento, los deportistas, ni los de alto rendimiento, ni el semillero han podido regresar a la práctica como tal de la lucha, algo que Sergio Arias espera con ansias, pues piensa en los eventos clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Llevamos ocho meses sin entrenar lucha, y para marzo ya están confirmados algunos eventos que son clasificatorios a los Olímpicos, y estamos dando ventaja, porque en países como España y Japón ya están haciendo combates, tienen sus protocolos y todo, pero para no ir tan lejos, acá en Colombia, ligas como las de Risaralda, Valle y Fuerzas Armadas, entre otras, ya están trabajando y nosotros aún nada”.

Y recalcó, “ya citaron a la selección y afortunadamente los deportistas de Santander fueron los mejores, especialmente Úber (Cuero). Pero la verdad nos hace mucha falta el trabajo en la colchoneta, eso es algo muy importante, porque hay que trabajar la técnica y la lucha propiamente dicha, porque eso es lo específico de nuestro deporte”.

Mientras que sobre el semillero, el entrenador apuntó que se ya se está trabajando con ellos en el mantenimiento en las inmediaciones de la Unidad Deportiva. “Ojalá que nos permitan volver pronto al coliseo de lucha para poder retomar la actividad y garantizar un buen entrenamiento para los de alto rendimiento y una buena fundamentación para los que están en formación”.