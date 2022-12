“La natación me eligió a mí”: Carlos Serrano

Carlos Daniel Serrano es mundialmente conocido por su talento y disciplina. En el agua encontró su pasión, y un camino para sobresalir. Con tan solo 25 años se consagró como el mejor de 2022, según la Federación Internacional de Paranatación. El nacido en Santander enaltece su lugar de origen y demuestra por qué los de la región son conocidos como ‘berracos’. Serrano obtuvo este año 17 medallas, cinco récords mundiales y de las Américas.

¿Por qué la natación?

“Yo creo que no la escogí, ella me escogió. Yo quería aprender a nadar y tomé un curso vacacional de 10 clases. En la última clase se me acercó el entrenador, Luis Carlos Calderón fuentes, y me propuso ser parte de la natación Paralímpica, porque vio en mí características y buena capacidad”.

¿Una carrera que nunca olvide?

“Nunca saldrá de mi memoria la primera vez que fui campeón Paralímpico en Río 2016, solo tenía 18 años. Así me convertí en el primer deportista en conseguir una medalla de oro en unos Paralímpicos después de 38 años. El primero en lograrlo fue Pedro Mejía, entonces no solo significó algo grande para mi, sino para el país, por eso es tan valioso”.

¿Qué ha sido lo más difícil de su carrera?

“Bueno, creo que el esfuerzo y el sacrificio que requiere ser un deportista profesional. Es un trabajo diario, es poner mucha dedicación a lo que se hace. Además, tener los sueños claros pero los pies en la tierra. Es dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y nunca perder la humildad que siempre me ha caracterizado”.

¿Qué significa para Carlos Daniel ser el mejor del mundo en Paranatación a sus 24 años?

“Este reconocimiento me enorgullece, me llena de felicidad porque se ve reflejado todo el esfuerzo y dedicación que le he puesto a mi deporte. Se reconoce lo que hay detrás, las personas que me han apoyado y guiado en este camino de años y años de entrenamiento. Siempre lo acepto con la mayor humildad y cariño”.

¿Que es lo más bonito que le ha dejado este deporte?

“Las enseñanzas, todos los reconocimientos que he tenido. Los amigos, la disciplina que me ha enseñado a tener en mi vida, la alegría que ha generado todo lo que consigo en mi familia. No solo me ha ayudado a crecer física, sino personal y profesionalmente!.

En sus palabras, ¿cómo definiría la sensación que tiene en el agua, y sobre todo antes de una competencia?

“Siempre es alegría, pero también claro son nervios y ansiedad”.

¿Qué sueño le queda por cumplir?

“Seguir trabajando duro y superándome. Quiero estar presente en París 2024, y superar mis marcas personales. Siempre dando lo mejor de mí, mi gran sueño es ser mejor de lo que fui ayer”.

¿Cómo analiza el apoyo a los deportistas con discapacidad en Santander, y Colombia?

“ Santander es potencia a nivel mundial en Paranatación. Tenemos el apoyo del Indersantander de la Gobernación, gracias a Dios, pues tenemos el apoyo también del Ministerio pero pues se puede mejorar. Vamos paso a paso, teniendo más espacios y se ve que están apoyando a los deportistas cada vez más. Por eso es importante responder con medallas y logros, para que vean que si vale la pena”.

¿Qué mensaje le envía a todos los niños que sueñan con disputar algún día una competencia Paralímpica?

“Que trabajen duro, que se esfuercen, que den lo mejor de sí. Nunca se rindan, hay que luchar por sus sueños. Se los digo yo, que estén seguros que siempre pueden lograr cualquier cosa si realmente se lo proponen”.