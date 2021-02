La santanderana Yuly Ayala y su sueño de estar en los Juegos Olímpicos

¿Cuál sería su rutina si fuera un deportista de alto rendimiento que está cerca de clasificar a unos Juegos Olímpicos?

Humildemente creería que largas jornadas de entrenamiento, tanto en la mañana como en la tarde, además de los cuidados en la alimentación y un debido descanso.

Pero además de los exigentes entrenamientos y las competencias, la voleibolista santandereana Yuly Tatiana Ayala Machado, de 25 años, los mezcla con su trabajo como docente en actividad física y los estudios de gestión administrativa en la Udes.

Yuly puede hacer lo que normalmente hacen tres personas o hasta cuatro, porque también tiene una Academia de formación deportiva, llamada Speed Volley.

“Me toca multiplicarme y organizar el tiempo tremendamente, generalmente termino una actividad y tengo entre 15 y 30 minutos para estar en la siguiente”, dice Yuly.

A los ocho años inició a practicar voleibol piso y desde los 19 incursionó en el voleibol playa, con el que se ha destacado y su efectividad, potencia y precisión la tienen cerca de los Olímpicos, el sueño de todo deportista.

“Una clasificación a los Olímpicos lo es todo para un deportista, por eso me preparo mañana tarde y noche y hago lo necesario para poder cumplir. Sería la primera vez en la historia de Colombia con el voleibol en unos Olímpicos y para mí departamento sería genial, porque también pienso en los que vienen detrás de mí en una disciplina que no tiene el suficiente apoyo”, sostuvo la atleta.

Lea también. El deporte santandereano recordó a Oswaldo Contreras como un gran profesional y ser humano

La clasificación de esta deportista, que es el vivo ejemplo de la bravura de nuestras coterráneas, de aquella estirpe de Antonia Santos y Manuela Beltrán, heroínas de la independencia patria, porque siempre se enfrentó a las dificultades económicas para salir adelante en su disciplina, depende de lo que suceda en la tercera y última fase del Continental Cup, que se llevará a cabo un mes antes de los Olímpicos.

“Son tres fases de la Continental Cup. Brasil es el más fuerte a nivel mundial, lo tenemos en nuestra zona, pero ya clasificó por World Tour, eso quiere decir que nos deja un cupo libre y el rival directo es Argentina. En el primer torneo el campeón fue Argentina, en el segundo nosotras y en mayo o junio, en San Juan Argentina, se define el clasificado”, sostuvo Yuly, que también se recuperó de una lesión de rodilla.

Lea también. El ciclomontañismo de Santander cada día toma más importancia

La preparación es intensa para que tanto ella, como su compañera, la antioqueña Diana Ríos, lleguen en el rendimiento más alto a la prueba definitiva contra las ‘gauchas’ Ana Gallay y Fernanda Pereyra, con quienes el saldo de enfrentamientos se encuentra igualado 2-2.

Pero mientras no cesa en sacar adelante todos sus retos, también confía en que el ministro del deporte, Ernesto Lucena, quien la semana pasada visitó Bucaramanga, cumpla la promesa del escenario para el voleibol playa, que tanta falta hace.

“No tenemos escenario, yo me preparo en cancha privada de la Udes, que me ha apoyado mucho. Yo hablé con el ministro, él me lo prometió, me dijo “usted va a tener su escenario sí o sí”; en la próxima semana me reúno con el Indersantander para cotizar y ver qué se necesita para tener una cancha que permita además tener torneos internacionales”, concluyó Yuly.