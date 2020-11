Le llegó la hora de la competencia al torneo de fútbol – tenis

Tras el éxito alcanzado con la Válida de Ciclomontañismo infantil del pasado fin de semana, ahora le toca el turno a una nueva modalidad deportiva, el fútbol - tenis, disciplina que tendrá actividad durante el fin de semana en el Pony Parque de la Mesa de los Santos.

Al igual que en la prueba ciclística, el torneo de fútbol - tenis está dirigido a las categoría infantil, desde sub 9 hasta sub 12, por lo que se espera que el semillero participe masivamente y dé una muestra del talento que tienen a la hora de manejar el balón.

Aprovechando que el fin de semana hay puente festivo, los torneos de fútbol tenis se cumplirán entre domingo y lunes, los cuales se cumplirán en la modalidad de sencillos, teniendo en cuenta que hay cumplir con las normas de bioseguridad exigidos en esta época de pandemia.

El torneo de fútbol - tenis, en el que pueden participar niños y niñas, tendrá cuatro categorías, así: sub 9, sub 10, sub 11 y sub 12, dejando en claro que el cupo máximo por serie es de 24 jugadores.

En cuanto al formato de la competencia, una vez confirmadas las listas de inscritos, se hará el fixture de cada categoría y se conformarán grupos, fase que se disputará al mejor de tres sets de 15 puntos cada uno, mientras que de la ronda de octavos de final en adelante, cada partido se jugará al mejor de cinco sets, también a 15 puntos cada uno.

Atendiendo nuevamente a las normas de bioseguridad por el tema de la pandemia, la organización del torneo de fútbol - tenis en el Pony Parque de la Mesa de los Santos ha determinado que la programación del certamen iniciará el domingo con las competencias de las categorías sub 9 y sub 10, los sub 9 desarrollarán su torneo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., mientras que los sub 10 tendrán actividad de 12:00 m. a 5:00 p.m.

Y el lunes festivo se cumplirán las competencias de las categorías sub 11 y sub 12. Los sub 11 jugarán de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., mientras que los sub 12 lo harán de 12:00 m. a 5:00 p.m.

Los interesados en tomar parte de este torneo de fútbol tenis, pueden inscribirse mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de Bancolombia #793036958-88 a nombre de Pony Parque S.A.S., y enviar soporte del pago vía whatsapp al 3102898760 con el nombre y la categoría del jugador, por esa misma vía pueden tener mayor información sobre el torneo.