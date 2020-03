Marco Rueda, se le mide a un nuevo reto, el ironman triple

No conforme con haber disputado su primer ultraman, un doble ironman, el triatleta santandereano Marco Aurelio Rueda Santana, se le medirá ahora al más exigente y extenuante ultraman, el de tres ironman, que son poco menos de 700 kilómetros.

“Vamos a ver cómo nos va en esta locura. Me he preparado bien y confío en terminar en el tiempo reglamentario”, señaló Rueda Santana, que desde que cruzó la meta en su primer ultraman, el de Virginia; una prueba de 8 kilómetros de natación, 360 kilómetros de ciclismo y 84,4 kilómetros de atletismo, que completó en 31h:07’:31’’; se le metió en la cabeza que tenía que competir en el siguiente nivel, el ultraman de triple, en el que se deben afrontar 12 kilómetros de natación, 540 de ciclismo y 127 de atletismo en hasta 60 horas.

Y a esa friolera de kilómetros se enfrentará Marco Aurelio desde este jueves 112 de marzo, en el Triple Anvil Florida, prueba que se desarrollará en el Louisa State Park de Clermont, Florida, Estados Unidos.

“En Virginia terminé segundo y contento con el rendimiento de mi cuerpo, y espero que ahora en Florida las cosas me salgan bien también. No será fácil porque aquí la exigencia es máxima, el cuerpo irá al límite, pero me siento preparado para afrontar esta dura prueba, pues me he preparado a consciencia, incluso obligándome a dormir poco, porque sé que allá no lo voy a poder hacer”, anotó Marco Rueda.

A esta nueva aventura lo acompañarán sus padres, Fanny Santana Dueñas y Marco Aurelio Rueda Valencia, y su hermano Juan David.

“Ellos (mi familia), serán los encargados de ayudarme con el tema de la alimentación y de acompañarme durante el recorrido, pues uno va tan concentrado en la competencia que se le olvida que tiene que hidratarse y que debe comer cada determinado tiempo para no ir a fundirse”, recalcó Rueda Santana.

Pero adicionalmente al apoyo y compañía de su familia, en esta ocasión Marco Aurelio también contará con el acompañamiento de otro triatleta santandereano, Nicolás Guevara, quien vive en la Florida y quien además de prestarle una bicicleta, entre otras cosas, estará junto él el último día de competencia.

“La ayuda de Nicolás será fundamental, porque estará conmigo en el último tramo de la competencia y él como deportista sabe cómo es eso y qué necesita uno en esos momentos”, anotó Marco Rueda.

Para este nuevo reto, este abogado de 25 años trazó un plan de carrera, el cual espera cumplir a cabalidad para poder llevar su organismo al límite y cruzar la meta del Triple Anvil Florida en el tiempo reglamentario y ojalá con un lugar en el podio, aunque realmente el reto es con él mismo y con su cuerpo, saber hasta dónde es capaz de soportar el cansancio, el agotamiento, el dolor, el sueño y todo aquello que implica ser un ultraman del deporte.

Ahhh, y una motivación más que lleva Marco Aurelio Rueda Santana es su apoyo a dos fundaciones de niños con cáncer, Fundación Run 2 Kill Cáncer y Fundación Soñemos, y en especial por un niño de seis, Anthony Smith Cabarico Rincón, quien está en etapa terminal de su enfermedad.