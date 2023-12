$!María Sofía Pérez, la gran revelación del baloncesto de Santander y Colombia

“El profe Julio vio mi juego y yo aproveché ese momento. En el primer llamado, él habló conmigo, me preguntó por mi pasaporte, me dijo que estuviera lista”, mencionó Pérez con una gran sonrisa en su rostro.

Sonrisa que iluminó las diferentes canchas que pisó durante 2023.

María Sofía Pérez Mendoza demostró durante la temporada que acaba de terminar que su talento no tiene techo y que aunque no es la más alta, esto no es impedimento para triunfar en un 'deporte de gigantes'.

Comandó las selecciones Santander Sub-16 y Sub-17 que fueron campeonas y subcampeonas nacionales, respectivamente, y además integró la selección Colombia que fue quinta en el Premundial y segunda en el Sudamericano.

En estas dos competencias internacionales fue reconocida en el equipo ideal, gracias a su habilidad para manejar el balón, efectividad en los lanzamientos y liderazgo, pues es la capitana