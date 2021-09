Nuevo compromiso con el Complejo Acuático

El Ministerio del Deporte, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Piedecuesta se comprometieron con los deportistas paralímpicos y la comunidad en general a construir, de una vez por todas, el Complejo Acuático en el municipio ‘garrotero’, que desde hace cinco años se prometió.

Este jueves, en medio de la visita del ministro Guillermo Herrera Castaño a suelo santandereano, se llegó a la conclusión de la realización del proyecto, pero debe iniciar de ceros, debido a que el lugar elegido para la realización inicial no cumple los requerimientos técnicos y tampoco los ambientales.

Por tal motivo, en el sector del Barrio la Argentina de Piedecuesta ahora se formulará, con el aporte de la comunidad, un proyecto social y en Guatiguará se realizaría finalmente el Complejo Acuático que beneficiaría a los deportistas paralímpicos y también a los convencionales.

La promesa

Hace cinco años, luego de la brillante actuación de los nadadores santandereanos en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde alcanzaron siete medallas: una de oro, cuatro de plata y dos de bronce, la directora de Coldeportes de la época, Clara Luz Roldán, prometió la construcción de un Complejo Acuático con el respaldo de la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Piedecuesta.

Sin embargo, el lugar elegido no cumplió los estándares y la obra jamás inició, situación que afectó a los deportistas, quienes mejoraron su presentación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con nueve medallas: dos oros, cuatro platas y tres bronces, y esta vez exigieron con más vehemencia que les cumplieran lo prometido.

En 2022 empezarían las obras

“El Complejo lo van a tener, ese es el compromiso del Gobierno Nacional y queremos aclarar que no se ha perdido un peso, no se alcanzó a girar un peso, nunca iniciaron obras porque se advirtió que tenía dos problemas: el diseño no cumplía con los estándares internacionales para tener una piscina olímpica y el lote que se eligió (en el Barrio La Argentina) está afectado por condiciones de protección ambiental”, dijo el ministro del Deporte.

Y agregó “tenemos los recursos, ya están apropiados para el presupuesto del próximo año y ahora corresponde buscar una alternativa en un nuevo lote (en Guatiguará) y el ministerio mantiene el compromiso de financiación de los 6 mil quinientos millones de los casi 10 mil que costaba este Complejo, que esperamos, después de los respectivos estudios que validen la ejecución, iniciar antes del final de este gobierno”.

Además de los recursos del Gobierno Nacional, se suman los del Gobierno Departamental, de tres mil millones, y la Alcaldía de Piedecuesta, de mil millones.