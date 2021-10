Numerosa cosecha de medallas del Squash de Santander

La Academia Becerra Stillman de Squash confirmó su buen momento deportivo al conseguir seis medallas en la Cuarta Válida y el Campeonato Nacional Interligas que se llevaron a cabo en las canchas del Club Campestre de Cali.

“Cerramos el evento con excelente balance para nuestra Academia, cuatro medallas de oro, una de plata y una de bronce. Además de esto la presencia de nuestros atletas en casi todas las divisiones incluyendo dos de ellos en las categorías profesionales de damas y caballeros”, informó la Academia, que con estos resultados también se consolidó como la más laureada de Colombia.

Desde las categorías menores, hasta las mayores, quedó evidenciado el talento de los squashistas santandereanos, quienes a lo largo del 2021 han estado en los primeros lugares de las Válidas Nacionales y también en eventos de carácter internacional.

En la categoría sub 13, Juan Pablo Niño logró el primer puesto.

En sub 15, Iván Santamaría se colgó la medalla dorada para la ‘Tierra del Cañón del Chicamocha’ y, no conforme con eso, en las sub 17 también conquistó el oro para consolidarse como el mejor del país.

La cuarta medalla de oro para la delegación santandereana llegó gracias a la dupla conformada por Iván Santamaría y Lucía Bautista, quienes se impusieron en dobles mixtos.

En primera categoría damas, Lucía Bautista, la más experimentada de los santandereanos, con un destacado palmarés tanto a nivel nacional como internacional, finalizó en la segunda posición.

También consiguió el tercer lugar del campeonato Isabela Forero, en la categoría 13 años.

Ahora Lucía Bautista se concentra en su participación en los Panamericanos Juveniles de Cali, así como los hermanos Iván y José Santamaría competirán en el Abierto de Estados Unidos.