Santander ya tiene tres clasificados al Mundial de Patinaje

El patinaje de Santander confirma su buen momento al clasificar a tres de sus deportistas para el Mundial de Argentina, que se desarrollará en noviembre de este año.

En el Campeonato Nacional Selectivo de Guarne, Antioquia, donde se dan cita los mejores patinadores del país y también varios campeones del mundo, los santandereanos han brillado con luz propia.

Lea también. Patinaje de Santander busca integrar la Selección Colombia en el Mundial

Y es que Nicolás Barrios Herreño, en la velocidad juvenil varones; Samanta Ramírez Vargas, en velocidad juvenil damas; y Angely Arango Terraza, también en velocidad juvenil damas, lograron el tiquete para el prestigioso certamen.

“Emocionado, no, lo que le sigue a emocionado, este sueño no es solo mío, hace parte de todas las personas que me han apoyado en este proceso”, dijo Nicolás Barrios, en declaraciones a la Federación Colombiana de Patinaje.

Lea también. Natación de Santander, con presencia en la Selección Colombia en los Juegos Sudamericanos

Además, Juan Jacobo Mantilla, quien ya ha sido campeón del mundo juvenil, ahora está muy cerca de clasificar en la categoría mayores, en las pruebas de fondo; así como Sebastián Flórez, en la modalidad de fondo, pero de la categoría juvenil.

"Estamos mejorando en un alto porcentaje la participación de deportistas santandereanos en la Selección Colombia. El año pasado fueron tres y en este estamos muy cerca de llegar a cinco. Además, hace 14 años que Santander no clasificaba a una mujer a la Selección Colombia, en aquella ocasión fue María Fernanda Mendoza, en el Mundial de 2008 en España, donde fue medallista en los relevos", sostuvo Francisco Carreño, presidente de la Liga Santandereana de Patinaje.

Santander se afianza entre los mejores del país, teniendo en cuenta que la proyección es que la Liga de Bolívar sea la de más representantes, con seis; mientras que el departamento de la 'tierra de las hormigas culonas' tendría cinco.