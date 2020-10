En el Lago de Garda iniciará el navegante santandereano Simón Gómez Ortiz su camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024.

Allí, en ese cuerpo de agua ubicado en las inmediaciones de las provincias de Brescia, Trento y Verona, Gómez Ortiz volverá a la competencia, pero no en el tradicional sunfish, sino que ahora lo hará en una nueva modalidad de los deportes náuticos, el Windsurf IQFoil, que tendrá la realización del Campeonato Mundial desde el próximo martes 20 de octubre en el Lago de Garda, en Italia.

“Es un deporte que se adapta a mi estilo de navegación y en el cual voy a incursionar desde ahora, combinándolo con la vela, y teniendo como gran objetivo los Juegos Olímpicos de París”, anotó Simón Gómez, quien llegó a Italia el pasado jueves.

“Él (Simón), hizo una inversión grande y compró todos los elementos para la práctica de este deporte y se entrenó y se fue adaptando a la disciplina en el lago de Acuarela y en Topocoro”, anotó Mónica Gómez, mamá del deportista de 19 años.

Para este evento, que comenzará el martes y se extenderá por cuatro días más, el joven deportista va con las expectativas de aprender y conocer más de esta modalidad para irle tomando el ‘punto’ y llegar a ser uno de los mejores del mundo, como lo es en vela, en la modalidad del sunfish, del que es doble campeón del mundo juvenil y subcampeón mayores.

“La verdad, no estoy al 100% de mi nivel, pues tuve una lesión en un brazo que me dejó un mes sin poder entrenar, y mi expectativa es ser de los mejores sub 21 del campeonato y aprender lo más que se pueda”, recalco.

Y prueba de lo anterior, es que desde el viernes, y hasta mañana, está participando de una clínica sobre esta modalidad deportiva, con la que busca conocer más de ella para irse adaptando cada vez más y mejor.

“En este Mundial las condiciones no me favorecen mucho, así que los resultados serán lo de menos, lo importante será a aprender lo más que se pueda y mejorar métodos de entrenamiento, pero aún así quiero estar entre los mejores”, recalcó.