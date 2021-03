Sobresaliente actuación del judo de Santander en Tornero Nacional

El judo santandereano cumplió una sobresaliente presentación en la Fase III del Programa Nacional del PAD del Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Judo, que se llevó a cabo en Cali.

La delegación local, a la que fueron convocados 11 deportistas y el profesor Juan Carlos Ramírez, grupo que fue seleccionado después del proceso clasificatorio a finales del año 2020, alcanzó, según indicó la Liga Santandereana de Judo, cuatro medallas de oro, tres de plata y tres de bronce.

Este evento nacional, en donde participaron 190 judokas de todo el país, sirvió para realizar análisis y diagnósticos técnicos, físicos y competitivos con miras a la selección de los 40 mejores deportistas de acuerdo con las pruebas realizadas”, informó la Liga regional de la disciplina.

Lea también. La santandereana Carolina Ulloa brilla en el atletismo de EEUU

Las medallas de oro conseguidas por los deportistas de la región fueron alcanzadas por María José Poloche, en la categoría sub 13 de los 34 kilogramos; Daniel Felipe Díaz (sub 13, en los 38 kg); Juan Diego Chapeta (sub 15 en los 48 kg) y Andrés Barragán (sub 15 en los 40 kg).

Las preseas de plata llegaron gracias a Laura Cabarique (categoría cadetes en los 57 kg); Johan Sebastián Chaparro (sub 15 en los 58 kg) y Erwin Alexander Celis (sub 15 en los 36 kg).

Y en el tercer cajón del podio se acomodaron Dhanna Gabriela Ruiz (sub 13 en los 38 kg); Estefany Daniela Zambrano (sub 15 en los 48 kg) y Carlos Andrés Hernández (sub 15 en los 58 kg).

Lea también. No hay viento ni turbulencia que detenga a las hermanas Ariza Montes

“Esta participación se hizo con el apoyo del Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Judo y agradecemos el apoyo de los padres de familia y de los clubes de judo a los que hacen parte estos deportistas”, agregó la Liga Santandereana de Judo, que también informó que la judoka Angelina Palacio Romero, de la categoría cadetes, no pudo participar en las pruebas competitivas por recomendación medica debido a una leve lesión en su rodilla derecha.