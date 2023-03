Fórmula Kite: Marie Pregot dejó en alto a Santander

Tras dos años practicando Fórmula Kite, y cinco entrenando disciplinas sobre el agua, la deportista representante de Santander, Marie Pregot, logró subirse al podio del Campeonato Panamericano de la disciplina en República Dominicana.

A sus 17 años, la joven promesa obtuvo la medalla de bronce en una competencia en la cual, no se veía como favorita. “El torneo me dejó una sensación muy buena, no me esperaba para nada obtener el tercer puesto, era un certamen de mucho nivel y yo misma quedé sorprendida del resultado, eso me llenó de motivación”, señaló Pregot.

La fórmula kite hace parte del windsurf, una modalidad de embarcación que es tirada por una cometa de tracción y que con solo el viento le permite a los deportistas coger velocidades de hasta 80 kilómetros por hora sobre el agua. Esta será considerada como deporte olímpico en los próximos Juegos de París 2024.

“Yo empecé a practicar deportes sobre el agua a los 12; desde hace dos años pasé a la modalidad fórmula kite. Desde chiquita he crecido con mi padre, quien es entrenador de estas disciplinas, cuando él vio que tenía la edad me metió, y yo me enamoré por completo, me gusta la adrenalina que puedo sentir”, resaltó Marie.

Por su parte, su padre. Quentin Pregot, quien ha sido su mentor, mencionó que se siente orgulloso del logro que es fruto de los entrenamientos extremos.

“El proceso fue clave para Marie con varios eventos internacionales en Europa, donde realmente está el nivel de esta modalidad. Entrené a Marie y a los jóvenes de la Selección Santander desde 2016 hasta diciembre de 2022. Hasta ahora no hay contratación de entrenadores y no hay bote de apoyo, así es un poco más difícil la cosa. Esperamos este año tener un poco más de apoyo de las entidades deportivas”, concluyó.

Aunque nació en Francia, Marie está feliz de representar a Colombia, en especial a Santander, departamento en el que ha crecido y que en medio de la Represa de Hidrosogamoso le ha brindado la oportunidad de seguir practicando su disciplina.

Para finalizar, la deportista señaló que su principal objetivo a corto plazo es lograr llevarse la medalla de oro en los Juegos Nacionales. A largo plazo, su apuesta serán los Juegos Olímpicos de 2028. “Quiero agradecer a mi mayor apoyo, mi padre, quien ha sido mi ‘coach’, mi mentor, y mi mayor patrocinador en todo sentido. También extiendo mi agradecimiento a Indersantander, porque me han ayudado en el proceso deportivo”, concluyó Pregot.