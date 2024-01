Una historia que se repite: Colombia y los grandes eventos deportivos que ha dejado de organizar

Los Juegos Panamericanos de 2027, cuya organización fue retirada a Barranquilla este miércoles, es uno de los eventos que iban a ser en Colombia pero que finalmente no fueron, como ocurrió con la Copa del Mundo de 1986 o la Copa América de 2020.

El país, sin embargo, no estaba preparado y tampoco tenía fondos para costear la organización de uno de los mayores eventos deportivos del mundo.

Fue por eso que en 1982, el entonces presidente del país, Belisario Betancur, anunció que el Mundial "no se hará en Colombia" porque no se cumplió "la regla de oro" que era que "el Mundial debería servir a Colombia y no Colombia a la multinacional del Mundial".

"Aquí tenemos otras cosas que hacer, y no hay siquiera tiempo para atender las extravagancias de la Fifa y sus socios”, dijo Betancur.

Así pues, el Mundial de 1986 terminó jugándose en México y consagrando a Argentina y a Diego Armando Maradona como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

La Copa que no fue ni en Colombia ni en Argentina

Para 2020, Colombia y Argentina iban a organizar la Copa América que por primera vez se iba a jugar en dos sedes.