$!Un combate dentro y fuera el tapiz para la lucha olímpica de Santander

En una constante batalla, especialmente por fuera del tapiz, viven los practicantes de la lucha olímpica de Santander.

Los hermanos cuero, Úber, Alexis y Aidé, han sido los grandes representantes de esta disciplina deportiva en la región, con éxitos en varios de los principales eventos del mundo, y detrás de ellos hay un nutrido grupo de deportistas que intentan con sus llaves y técnicas de proyección, derrotar al principal oponente, la falta de apoyo.

“Ha sido difícil porque en el Inderbu nos quitaron las escuelas de formación y eso ha bajado mucho la masificación; es la hora y el Indersantander no ha contratado, contrata en alto rendimiento pero no hay en formación. Deberían apoyar más esta clase de deportes, porque no hay entrenadores en las escuelas de formación y hemos tenido problemas para llevar la lucha a los municipios”, dijo Sergio Arias, entrenador de lucha olímpica de Santander.

Arias, quien ha sido el encargado de impulsar esta disciplina deportiva, también marca las grandes diferencias con otras regiones, como Valle y Antioquia, donde “tienen escuelas de formación en varios municipios y eso se evidencia en las competencias, pero acá es mucho problema para tener lucha en los municipios, porque todo es fútbol y baloncesto”.