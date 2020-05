Valery Plata, golfista del año de Conferencia en su División Universitaria en Estados Unidos

Un nuevo logro sumó la joven golfista santandereana Valery Plata Pardo, al ser designada como la mejor jugadora de la Conferencia ‘Big Ten 2019 – 2020’ de la División I de la NCAA, la más alta categoría del deporte universitario de Estados Unidos.

Valery, que ha sido campeona nacional en diversas categorías en nuestro país, así como campeona continental en categorías juniors, estudia en la Universidad de Michigan, que en la parte deportiva es conocida como ‘espartanos’ y compiten en la ‘Big Ten’, que aglutina a 14 Universidades del Medio Oeste de Estados Unidos, y que comprende nueve Estados.

“Es algo que no me esperaba, que no imaginé nunca. Estoy muy contenta y es un honor para mí”, señaló Valery Plata Pardo.

Y la designación de la santandereana como la mejor golfista de su conferencia, que la convierten de paso en una de las mejores del golf universitario de Estados Unidos, se dio paralelo a la gran temporada que llevaba hasta el momento de cancelarse el resto de la jornada a causa de la pandemia, de la que se jugaron seis torneos.

“No empecé bien, en el primer torneo las cosas no salieron como se esperaban, pero luego logré terminar segunda en un torneo y logré ganar otro, mientras que en los otros tres me mantuve en el ‘Top 20’, mejorando lo que había hecho la temporada anterior”, señaló la joven deportista.

Mientras que el entrenador en jefe de la Universidad de Michigan, Stacy Slobodnik-Stoll, anotó: “Valery es una joven increíble y tuvo un gran año. Terminó en el top 20 de todos los torneos, excepto uno, y ganar el Tar Heel Invitational en el otoño fue un logro sobresaliente. Estamos realmente felices por Valery y esto debería poner una sonrisa en los rostros de todos los que siguen al golf espartano”.

Según el reporte de la Universidad, Valery Plata lideró a las ‘Spartans’ en el otoño cuando empató en el segundo lugar en el torneo jugado como locales a finales de septiembre, y a comienzos de octubre se quedó con el título del prestigioso Ruth’s Chris Tar Heel Invitational, jugado en Chapel Hill, Carolina del Norte.

En dicho torneo la golfista santandereana registró el segundo total más bajo en la historia de la escuela en torneos de 54 hoyos, con un 205 al registrar rondas de 69, 68 y 68).-