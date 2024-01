Video | ¿Hackearon a María Isabel Urrutia? Polémicas declaraciones de la exministra del deporte con respecto a los Panamericanos

“Lo anterior, teniendo en cuenta que la nación tendría que aportar más de cinco millones de dólares y los Juegos no se realizarían en nuestra administración. Teniendo en cuenta que Barranquilla y el Atlántico deben ser quienes aporten económicamente la mayor parte de la inversión. Ya que de no ser así, gran parte del presupuesto del Ministerio del Deporte quedaría comprometido en cada una de las vigencias futuras hasta el año 2027″, concluyó Morales.

Tras escuchar estas palabras, María Isabel Urrutia negó los posts y dijo que ella no tuvo nada que ver con esas palabras.

“Ese Twitter no es mío. Jamás lo escribí. Nunca, porque fuimos y me reuní con la gobernadora. Eso yo no lo escribí, se los juro que no lo escribí yo", apuntó.

Para finalizar, Urrutia dijo que probablemente esos trinos aparecieron porque la pudieron haber "hackeado".

“Puede ser que me hayan hackeado. Qué pena con usted. Yo no lo hice, siempre estuve en el grupo interdisciplinario. Se lo digo que no lo hice, visitamos, hicimos, trabajamos con la gobernadora, el alcalde, esperamos tener el presupuesto”, concluyó la exministra.