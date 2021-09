Video: "Hay que reformular el proyecto del complejo acuático de Piedecuesta", Mindeporte

En su visita a Santander, el Ministro del Deporte, Guillermo Herrera Castaño señaló que el proyecto si será una realidad para el departamento y sus deportistas.

Indicó que "no se ha perdido un peso, porque no se alcanzó a girar ningún recurso pues el proyecto nunca inició obras, porque se advirtió que tenía dos problemas, que el diseño no cumplía con los estándares internacionales y que el lote que se escogió está afectado por condiciones de protección ambiental".