“Somos el Club Limitless y representamos a la Liga Santandereana de Para Powerlifting. Queremos llegar a todos ustedes para poder recaudar fondos para competir en el Primer Open Clasificatorio a Juegos Nacionales. Los fondos son para transporte, inscripciones, hospedajes y alimentación. Esto lo hacemos porque no hemos tenido ayuda de ningún ente y nos vemos afectados como club”, informó el grupo de pesistas.

La lucha de los practicantes del para powerlifting (levantamiento de pesas para personas con discapacidad), no solo trasciende en el plano deportivo.

Esta no es la primera vez que los deportistas ven frustrados sus objetivos, debido a que durante 2022 en tres oportunidades, al menos, tocaron las puertas del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander, Indersantander, y nunca les abrieron.

“El año pasado nos dijeron que en octubre íbamos a salir y resulta que nos comunicaron que no alcanzó el presupuesto, entonces que en noviembre y después que en diciembre y se terminó el año y nunca nos cumplieron”, dijo Óscar Pérez, uno de los deportistas.

También agregó que “siempre el favoritismo es con la natación, pero hay más deportes, porque Santander no es solo natación. Nosotros no les quitamos el mérito a los nadadores, son deportistas élites, con grandes resultados, pero nosotros estamos esforzándonos para salir a competir, como ellos lo hacen, pero no encontramos el apoyo”.