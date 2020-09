Video: Un colector de aguas negras tendría en vilo remodelación del estadio de atletismo

Así lo señaló William Niño Mancipe, expresidente de la Liga Santandereana de Atletismo y accionante de una acción popular que obligó a la remodelación del estadio que se construyó para los Juegos Deportivos Nacionales de 1996.

“En 2019, cuando se iniciaron las obras del estadio, se buscó una nueva forma de conectar las aguas negras, porque ahí siempre se inundaba el escenario por el lado de la plazoleta, por lo que se realizó una nueva forma de conexión que no fue la mejor decisión”, señaló Niño Mancipe.









El expresidente de la Liga, añadió que “el colector, ubicado en la parte nororiental del estadio, que da contra el muro del intercambiador de La Flora que pasa por debajo, y que conecta con la parte de arriba en donde está el colegio caldas, no está construido de la manera correcta, como se exige y esas aguas vertidas se llevan a ese colector y parece que no resistió y se está hundiendo, y como si fuera poco, se corre el riesgo de llevarse el muro del intercambiador”.

De acuerdo al dirigente, el propio Empas, Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P, precisó que había que hacer válidas las pólizas de la construcción de la plazoleta del estadio y del intercambiador para arreglar esa parte.

La preocupación, según William Niño, es que de no arreglarse ese inconveniente con el mencionado colector, los arreglos hechos a la pista de atletismo no podrían durar el tiempo estimado porque se inundaría esa zona del estadio y se seguiría con el mismo problema de siempre, lo que haría que cuando llueva no se podría utilizar una parte del escenario por la acumulación de agua.









Las obras

Cabe reseñar que el estadio de atletismo que la pavimentación de la pista y de las demás áreas está terminada, así como la plantación del gramado para el área de lanzamientos.

Por ejemplo, la zona de salto largo y triple, ya tiene las dos carpetas y sólo tienen pendiente instalación del sintético.

Mientras que la zona de salto con pértiga, lanzamiento y ría, ya se le aplicó el pavimento líquido.

En tanto de que la pista de calentamiento (ubicada en la zona oriental), ya se le instalo la base, la subbase y el afirmado. Se resalta que tendrá 4 carriles de aproximadamente 90 metros de largo y un foso de calentamiento de salto largo.

También se está terminando de realizar el cambio de las luminarias y todos los detalles eléctricos para su buen funcionamiento.

Y se está esperando que los ingenieros de la empresa italiana Mondo, puedan venir a la ciudad para hacer la instalación del sintético y dejar terminada la pista y demás áreas y dejar el escenario listo para que los deportistas puedan volver a su casa a entrenar y competir.