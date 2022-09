$!¿Y una pista decente de BMX para cuándo?

La avalancha del pasado 13 de junio empeoró la situación de la pista del Parque Extremo, en el barrio San Martín de Bucaramanga.

“En dos años consecutivos Santander ha sido la mejor delegación del país, siendo los que más agarran podios y no sé por qué el Inderbu, el gobierno y la Liga Santandereana de Ciclismo no apoyan de buena manera a estos deportistas. La pista no es reglamentaria, no es apta para montar, el partidor que tenemos es hechizo porque lo mandamos a arreglar en un lado y el otro. Los ‘pelaos’ que ganan es porque son demasiado buenos y enamorados de este deporte, porque en las condiciones que entrenamos no son aptas”, dijo el estratega.

¿Qué dice el Inderbu?

Pedro Ballesteros, director del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (Inderbu), aseguró que existe un “proceso” para realizar una reforma en el escenario, tras destacar los daños que sufrió el lugar por cuenta de la avalancha del pasado 13 de junio, pero agregó que es posible que esto se realice hasta el próximo año.

“Hay un proceso de diseño por parte del taller de arquitectura de la secretaría de Infraestructura, pero depende del costo y de los recursos que se puedan disponer. Es factible que sea para la vigencia 2023”, explicó el funcionario.

De esta manera, el panorama no pinta muy bien para estos pequeños, quienes sueñan con ser algún día como Mariana Pajón o Carlos Ramírez, pues tendrán que seguir corriendo en esta pista que es un auténtico deporte ‘extremo’.

Más reacciones

Pedro Ballesteros, director de Inderbu: “Es un escenario que sufrió unos daños y los estamos corrigiendo, pero también estamos buscando la posibilidad de modernizarlo”, Pedro Ballesteros, director de Inderbu.

Kevin castillo, deportista de BMX: “Queremos que se den cuenta que hay una pista abandonada y que es la única para practicar el BMX en Bucaramanga”.

Ómar Ardila Torres, entrenador de Kids Ride: “Nosotros organizamos bazares, rifas y somos los que le metemos plata, sino no habría pista en Bucaramanga”.