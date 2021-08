Prográmese para este puente festivo con lo mejor del deporte local, nacional e internacional

Liga Betplay

La quinta fecha de la Liga de Fútbol Profesional colombiano arranca esta noche de viernes con el compromiso entre Deportes Tolima y Deportivo Pasto a las 7:40 p. m., este partido lo podrá ver por Win Sports en su señal básica.

El sábado 14 de agosto se jugarán los compromisos de Envigado vs Alianza Petrolera a las 3:00 p. m. (Win Sports+ y Win Sports), Independiente Medellín vs América de Cali a las 5:40 p. m. (Win Sports +) y Deportivo Cali vs Millonarios a las 8:00 p. m. (Win Sports +).

Mientras que el domingo 15 se enfrentará Jaguares ante Junior a las 4:00 p. m. (Win Sports +), Patriotas ante Atlético Nacional a las 6:05 p. m. (Win Sports +) y Once Caldas ante Deportivo Pereira a las 8:10 p. m. (Win Sports +).

El lunes 16 de agosto se jugarán los compromisos de Atlético Huila contra Rionegro Águilas a las 5:10 p. m. (Win Sports+ y Win Sports) e Independiente Santa Fe con La Equidad a las 7:30 p. m. (Win Sports +).

El último compromiso de esta fecha se dará el martes 17 de agosto a las 8:00 p. m. entre Atlético Bucaramanga y Deportes Quindío. (Win Sports +).

Fútbol europeo

Durante este domingo y lunes festivo el fútbol europeo se reactiva. La Premier League da inicio y entre los partidos más atractivos de la primera jornada está el duelo entre Tottenham y Manchester City.

Además, el PSG tendrá acción en la primera fecha de la liga francesa y la atención del mundo está centrada en el posible debut de Lionel Messi con su nuevo equipo.

Esta es la programación de los partidos para el sábado 14 de agosto

Premier League

Manchester United vs Leeds United – 6:30 a. m.

Burnley vs Brighton ( donde juega el colombiano Steven Alzate) – 9:00 a. m.

Chelsea vs Crystal Palace – 9:00 a. m.

Everton (Equipo de Yerry Mina que tendrá la ausencia de James Rodríguez por Covid-19) vs Southampton – 9:00 a. m.

Norwich vs Liverpool – 11:30 a. m.

Bundesliga

Borussia Dortmund vs Frankfurt ( equipo del colombiano Santos Borré) – 11:30 a. m.

Ligue 1

PSG vs Strasbourg – 2:00 p. m.

La Liga

Alavés vs Real Madrid – 3:00 p. m.

Por otro lado, estos partidos se jugarán el domingo 15 de agosto

La Liga

Celta de Vigo (del colombiano Jeison Murillo) vs Atlético de Madrid (Santiago Arias) – 10:30 a. m.

Barcelona vs Real Sociedad – 1:00 p. m.

Premier League

Tottenham (del colombiano Dávinson) vs Manchester City – 10:30 a. m.

Bundesliga

Colonia vs Hertha Berlín (Jhon Córdoba) – 10:30 a. m.

El lunes 16 de agosto solo tendrá acción el partido de La Liga española entre Villarreal y Granada ( con Carlos Bacca y Luis Suárez) a la 1:00 p. m.

Vuelta a España

Cambiando de frente, el ciclismo también tendrá acción a partir de este sábado con el inicio de la Vuelta a España 2021.

Egan Berna (Ineos Grenadiers), Miguel Ángel López (Movistar), Sergio Luis Hernao (Team Qhubeka ASSOS), Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) y Diego Camargo (EF Education - Nippo) serán los colombianos que participarán en esta versión de la competencia. El evento será transmitido por ESPN 2 y Caracol Televisión.

La primera etapa de la competencia se correrá en Burgos en una competencia contrarreloj de 7.1 kilómetros. La transmisión comenzará a partir de las 6:00 a. m.

El domingo 15 de agosto se correrá la segunda etapa en línea entre Caleruega y Burgos Gamonal con una distancia de 169,5 km.

La tercera etapa llegará el lunes en el recorrido de 203 kilómetros entre Domingo Silos y Picón Blanco.

Tenis

Por otra parte, los colombianos Cabal y Farah estarán disputando hoy los cuartos de final de dobles masculino en el Masters de Canadá a las 3:50 p. m.