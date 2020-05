Se alistan para jugar la Liga

La pelota naranja también está parada debido a la situación que se vive en el país por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, lejos de sentarse a lamentarse, directivos de los clubes de la Liga Profesional de este deporte ya trabajan en la forma en la que se pueda reanudar la actividad.

Uno de ellos es Carlos Parra, presidente del club Búcaros, quien aseguró que en los planes tienen disputar una Liga de forma rápida, entre septiembre y diciembre, que jugarán a puerta cerrada.

“Hice un documento, que se envió al comisionado de la División Profesional de Baloncesto (John Tejada), para que él se lo entregara al ministro del Deporte (Ernesto Lucena). En él presentamos la propuesta de jugar a puerta cerrada”, explicó Parra.

Así se jugaría

Búcaros, Piratas, Titanes, Cimarrones, Fastbreak, Academia de la Montaña, Águilas de Tunja, Cóndores de Cundinamarca son los elencos que disputarían la Liga de Baloncesto.

El formato, según explicó Parra, con 14 partidos cada elenco como local y otros tantos como visitante, para un total de 28 juegos en la fase de grupos.

De esa fase clasificarán los cuatro mejores, quienes disputarán las semifinales y los dos que avancen pelearán por el título.

Pide que abran

Parra hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se produzca la apertura de las escuelas deportivas, pues hay muchas personas que dependen de esta actividad.

“Las escuelas dependen de los padres de familia, pero como no están yendo pues llevamos dos meses que las escuelas no reciben ni un peso y seguramente no vamos a recibir. Ya es hora de abrir el país. Está bien que no se juegue fútbol o baloncesto profesional, pero hay miles de personas que viven de otras actividades como restaurante, clubes”, expresó Parra.