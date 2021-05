"A James Rodríguez lo necesitamos, pero cuando él esté 500%": Reinaldo Rueda

En la rueda de prensa de este domingo, el seleccionador nacional se refirió a lo que la decisión de dejar por fuera de la convocatoria a James y habló de la dura respuesta que el '10' publicó en sus redes sociales.

"Le dije que tomaba la decisión de desafectarlo. Prefiero sacrificarlo ahora con todo lo que significa y no precipitarlo para no tener todo el potencial de él. No hay ningún misterio. Es para protegerlo y que se salga del círculo vicioso de tantas lesiones", apuntó Reinaldo.

Rueda reflexionó sobre lo sucedido con Rodríguez argumentando que "no podemos hacerle daño a James ni a la Selección. La Tricolor requiere al James del cuál nos enamoramos. A James lo necesitamos, pero cuando él esté 500%".

Reinaldo debutará el próximo martes en el banquillo nacional cuando Colombia visite a Perú en Lima. "Es normal. Es el dolor de un momento. Le dije a James que dentro de unos meses hablaremos y miramos a ver cómo se siente", acotó el experimentado entrenador.

Tras el duelo con los peruanos, la Tricolor recibirá el 8 de junio en Barranquilla a la Argentina, con la necesidad de sumar la mayor cantidad de puntos debido a la mala situación que tiene Colombia en la tabla de posiciones donde es séptimo con 4 unidades.

"Todos están compitiendo con alta intensidad y no se han quejado ni manifestado ninguna molestia", explicó Rueda sobre lo que han sido estos días de trabajo con el grupo en la capital atlanticense.

De cara a la Copa América y en donde cada selección podrá inscribir hasta 28 jugadores, Reinaldo aseguró que "estoy en las horas de decidir dos nombres más para añadirlos a la convocatoria".

