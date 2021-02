A James Rodríguez no le gustaría que su hijo fuera futbolista: “es una profesión dura”.

En diálogo con los medios oficiales de la Selección Colombia, el mediocampista colombiano James Rodríguez dejó ver la parte más humana del futbolista profesional.

El 10 de la Selección Colombia, re refirió, entre otros temas, de su afición al baloncesto, de la nueva faceta como padre y de su tatuaje más especial.

Su afición al baloncesto de la NBA

“Siempre vi baloncesto, los jugadores de la NBA, siempre estoy viendo videos, y como saben me gusta jugar mucho, en mis tiempos libres lo hago, es un deporte que también me apasiona mucho. Me gusta James Harden, Lebron James, Stephen Curry, de los históricos a Magic Jhonson, Michael Jordan, he tenido relación con Paul George hace como seis años y es una gran persona”.