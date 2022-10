“A James y a Falcao hay que hacerles un homenaje”: ‘El Tren’ Valencia

Adolfo ‘El Tren’ Valencia es toda una autoridad a la hora de hablar de fútbol, gracias a su gran carrera con la Selección Colombia, y los diferentes clubes por los que pasó.

El delantero habló con esta redacción, en medio de la celebración de los 30 años del Gol Caracol, y dejó claro su favorito para ganar la Copa del Mundo de Catar, reveló por qué todavía no se ha decidido a ser técnico y analizó la llegada de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia.

También opinó sobre la actualidad de James Rodríguez y Radamel Falcao García, insignias del elenco cafetero.

¿A qué está dedicado en la actualidad?

‘Tren’ Valencia: Ahorita estoy dedicado con un grupo de muchachos, de 17, 18 y 19 años, buscando talento. Tenemos convenio con el Atlético de Madrid, Getafe y el fútbol de Portugal, pero no he podido llevar ninguno porque hay que trabajarlos muy bien. Ahorita con las redes (sociales), los pela’os están pensando es en reguetón que en otra cosa (risas).

¿Qué piensa de la convocatoria de James Rodríguez a la Selección Colombia?

Lo que pasa es que James es marca y lo que ha hecho no se puede borrar de la noche a la mañana. Un jugador como él y Falcao, que nos han dado mucha gloria en este país, no los podemos descartar por jugar un partido mal. A su debido tiempo ellos van a decir ‘ya no me da más’ y le van a abrir las puertas a los otros, pero veo que son jugadores que le han dado mucho a Colombia y no se pueden sacar fácilmente. Hay que hacerles un homenaje, jugar un partido con una gran selección y despedirlos a lo grande, como han sido ellos.

¿Cómo ve la actualidad de Luis Díaz?

A Luis Díaz lo admiro, porque a pesar de lo joven es un jugador muy maduro. Ha crecido mucho en la mentalidad, quiere mucho esa camiseta de la selección y nos está representado bien. Que siga así con esa humildad y disciplina, porque eso lo es todo, ese es el éxito de un jugador y por eso lo quiero mucho a él (Díaz) y donde esté espero que siempre haga las cosas bien.