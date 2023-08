¿Al fútbol del exterior? Catalina Usme reveló que tiene distintas ofertas internacionales

“Hay ofertas en la mesa, muy buenas opciones, todavía tengo contrato, no me iré porque tengo un compromiso para Libertadores, pero si tengo la posibilidad de un buen proyecto, lo haré. Están cosas de México, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, vamos a ver qué es lo mejor. Hoy el fútbol femenino en la mayoría de los países está desarrollado. Inglaterra está desarrollado, EE.UU. también. Estudiaré con tranquilidad, no he visto mucho eso, estaba enfocada en el Mundial”, apuntó.

"Me siento vital futbolísticamente, me siento en mis mejores años y momentos, no he contemplado lo de retirarme, mientras mi cuerpo me lo permita, ahí estaré”, concluyó Catalina Usme.