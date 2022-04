Barranquilla no fue el fortín de la Selección Colombia en la eliminatoria mundialista

En ‘la casa de la Selección’, Colombia sumó puntos importantes en las eliminatorias de los dos últimos Mundiales en los que estuvo, pero no hizo la tarea esta vez para el campeonato en territorio asiático.

Camino a Rusia-2018, Colombia dejó escapar 12 puntos, una cifra bastante alta, pero pudo recuperar por fuera el terreno cedido y finalmente logró el tiquete en la cuarta casilla con 27 puntos, 4 más que en esta ocasión.

Para el Mundial de Brasil-2014, los colombianos apenas les dejaron ‘robar’ a sus rivales 5 puntos en 8 partidos (no 9), pues la ‘Canarinha’ no participó en el clasificatorio por ser la anfitriona de la Copa Mundo. Los ‘cafeteros’ lograron el billete con 30 unidades en el segundo lugar.

En la ruta hacia Catar-2022, Colombia cedió puntos ante Uruguay (0-3), Argentina (2-2), Brasil (0-0), Ecuador (0-0), Paraguay (0-0) y Perú (0-1), y por fuera no pudo recuperar lo que perdió en casa.

¿Tuvo que ver la sede en esa mala campaña como local? ¿Hubo mal planteamiento táctico? ¿Debe haber más de una sede, como la tienen las otras selecciones?

“Lamentablemente en esta eliminatoria no se sumó lo que se estaba esperando en calidad de local, no hubo quizás la adaptación necesaria al calor de Barranquilla por parte de los jugadores colombianos procedentes de Europa, situación que no pesó tanto en los clasificatorios pasados como Rusia-2018 y Brasil-2014”, expuso el exseleccionador de Colombia Eduardo Lara.

“Lo que se podría hacer hacia futuro es lo mismo que hacen Brasil y Argentina, por ejemplo, que juegan en distintas ciudades que inscriben previamente, y Colombia podría tener sedes alternas como Bogotá, Medellín, Cali y el Eje Cafetero”, apuntó.

Para Nicolás Samper, periodista de Espn, la localía no es tan importante. “Creamos mitos alrededor de los estadios, y entonces Bolivia en la altura de La Paz sería el mejor local de la historia. El asunto tiene que ver más con planificación y un proyecto futbolístico con seriedad, no importa dónde se juegue”.

Hernán Peláez, veterano analista de la prensa colombiana, afirma que “la clasificación directa se perdió en Barranquilla, donde Colombia solo logró el 33 % del rendimiento” en su camino a Catar.

Otro periodista, Juan Pablo Murillo, argumenta que “la Selección no solo es Barranquilla. Hay que tomar ejemplo de Brasil y Argentina. Cali, Medellín, Bogotá, Pereira, Manizales, Bucaramanga. Eso sí, con nuevos dirigentes y un DT capaz, que no sea rosquero”.

El calor del clima y del ambiente barranquillero esta vez no fueron un aliado, sino un rival.

Datos

En estas eliminatorias al Mundial de Catar 2022, Colombia solo hizo respetar la casa frente a Venezuela (3-0), Chile (3-1) y Bolivia (3-0).El máximo anotador de Colombia en el clasificatorio fue Miguel Ángel Borja, con 4 goles.

Luis Fernando Muriel y Luis Díaz marcaron, cada uno, 3 tantos.En todo el clasificatorio, Colombia marcó 20 goles y recibió 19, para una diferencia de +1. Al final, con 23 puntos, quedó en la sexta casilla de las eliminatorias.