¿Beneficia o afecta a la Selección Colombia el posible aplazamiento de la Eliminatoria?

Ante el posible aplazamiento, por causa del coronavirus, de las primeras fechas de la Eliminatoria Sudamericana, que están pactadas para el final de marzo, surge el interrogante de lo beneficioso o perjudicial que puede ser para la selección Colombia, especialmente, por el presente futbolístico de sus jugadores.

Para Nelson Reyes, director de las divisiones menores del club Sporting Cristal de Perú, “son más los jugadores que tienen continuidad ahora y que están mejorando el nivel; el tema que si perjudica es muy relativo porque las Eliminatorias son muy particulares; tener en cuenta el rival y el plan de juego que tenga el entrenador. Si lo vemos de ese punto de vista y nos inclinamos hacia James (Rodríguez), que no está jugando, nos favorecería; pero si analizamos fríamente, la base de la selección está con continuidad y podría en cierta manera el no competir ahora, perjudicarnos. Pero todo depende de cuáles son los jugadores que tiene el técnico en su plan de juego para definir si perjudica o no perjudica”.

La Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, se pronunció ayer al respecto del aplazamiento de las Eliminatorias, en las que Colombia enfrentará a Venezuela, en casa; y Chile, de visitante, y sostuvo que “Conmebol analizará detalladamente cada caso y cómo afecta a sus competiciones, y acatará las decisiones de las autoridades sanitarias respetando siempre las regulaciones locales. Ante las frecuentes consultas sobre las Eliminatorias Catar 2022, Conmebol recuerda que ésta es una competencia organizada por Fifa y cualquier noticia al respecto será comunicada por los canales oficiales de la entidad matriz”.

Para José de Jesús Suárez, entrenador santandereano, un aplazamiento no afecta al elenco nacional, debido a que “la selección es una motivación especial, así el jugador esté en buena o baja forma; es el reintegro de jugadores que se conocen de años atrás en diferentes competencias y categorías, por eso ante la polémica del momento de James Rodríguez, considero que cuando él se pone la camiseta de Colombia es otro jugador, porque es otra manera de vivir el fútbol. Cuando hay equipo, cuando hay grupo, tenga por seguro que no hay nada que lo tumbe”.

Entre tanto, Adolfo León Holguín, otro de los directores técnicos de la región, aseguró que “claro que con la epidemia, eso perjudicará a todas las selecciones, algunas tendrán ventajas, otras no; yo pienso que los jugadores de Colombia en todo el mundo pasan por un buen momento y puede ser perjudicial, pero son jugadores profesionales, que creo que no pueden bajar el nivel de juego, porque ante todo el técnico observará cuál es el hoy de cada futbolista. Colombia tiene jugadores de gran nivel, nos preocupa James (Rodríguez), pero es un jugador de mucha calidad, que cuando llega a Colombia cambia su rendimiento; pero en líneas generales todas las selecciones van a sentirse perjudicadas”.

En los próximos días, la Fifa definirá si se aplazan o no los juegos de la Eliminatoria Sudamericana.