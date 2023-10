Carlos Antonio Vélez aclaró el supuesto mensaje en contra de Javier Hernández Bonnet y Caracol

Carlos Antonio Vélez, reconocido comentarista de fútbol que comanda las transmisiones de RCN Televisión en los partidos de la selección Colombia, salió a aclarar unas declaraciones que entregó y en las que parecía que señalaba a la competencia, el Gol Caracol, que conduce Javier Hernández Bonnet.

Vélez había dicho: “No vivo del aplauso. Me interesa un sieso. Yo trabajo, estudio, me preparo. No tengo que opinar lo que diga la mayoría. No siempre lo que llaman opinión pública tiene razón, cada vez que escuchen de mí un argumento, lo voy a sustentar”.

Para argumentar sus comentarios, Vélez tocó el rendimiento de James Rodríguez, de quien ha sido muy crítico, a pesar de los elogios de los demás medios, entre ellos Caracol. “Tengo esa sensación de zalamería en el medio, particularmente, con James. Si alguien le debe algo a James, pues págueselo”.