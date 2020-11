Casi a golpes: revelan pelea entre jugadores de la Selección Colombia

La Selección Colombia afronta una de sus mayores crisis de los últimos tiempos. Además de la doble goleada que recibió el equipo ante Uruguay y Ecuador en las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias, en las últimas horas se revelaron supuestos conflictos entre jugadores, que habrían estado a punto de irse a los golpes.

Al parecer, la goleada por 6-1 ante Ecuador en Quito terminó por acrecentar la división entre algunos grupos de jugadores.

Según el periodista Javier Hernández Bonnet, el conflicto estuvo a punto de pasar a mayores.

“Hay grupos enfrentados al interior de la selección, hubo episodios cuyos protagonistas alcanzaron a irse a las manos. Hubo un jugador que apercuello a otro, los dos de nivel internacional, en esta doble fecha de eliminatorias, lo que quiere decir que el tema ha llegado al punto de irse a las manos”, dijo el periodista en el programa Blog Deportivo de Blu Radio.

Lea también: Colombia y su segundo peor inicio en las Eliminatorias Sudamericanas

Al parecer, el motivo de algunas molestias sería el favoritismo que reciben algunos jugadores de la Selección, según aseguró, por su parte, el periodista Francisco Vélez, en el programa La Jugada, de RCN Radio.

Vélez contó que el descontento de parte del plantel pasa por el favoritismo que tiene James Rodríguez.

“Un grupo de jugadores está muy molesto porque Queiroz toca a todos menos a James. No pasa porque James reciba un reclamo de Lerma o de Barrios (por poner un ejemplo) o de otros jugadores diciéndole ‘muévase, ayúdenos’; no fue solo eso... El tema va más por el lado de ‘como vos sos el consentido del técnico, no te tocará nunca, mientras ese señor esté aquí a nadie tocan y a todos sí nos mueven de nuestra posición’ (palabras cordiales comparado a lo que se dijo en el vestuario)”, dijo Francisco Vélez.

“Un asistente le avisó a Queiroz que había pelea... La pelea no fue por cosas futbolísticas, sino por temas de favoritismos entre jugadores. Estamos hablando de una división de vestuario, no de un reclamo. Hay un grupo muy grande de jugadores que dice que no entiende a Queiroz y encima están bravos por el favoritismo”, añadió.

Le puede interesar: “Ahora lo más importante es recuperar a los jugadores mentalmente”: Carlos Queiroz

Además, el comunicador sostuvo que en el vestuario hay jugadores que no quieren a Queiroz y piden que llegue otro entrenador, mientras que hay otra parte que defiende el trabajo del portugués.

“Cuando Queiroz les pregunta qué pasó en el vestuario, un grupito se fue a hablar con él en una esquina y otros dicen que allá estaban ‘los sapos’... Cuando eso le ocurre a uno, el problema no es entre jugadores si no el problema es de quien maneja el grupo”, apuntó.

Entre estas revelaciones, Javier Hernández Bonnet descubrió otro lío entre jugadores que habría ocurrido durante el proceso de José Néstor Pékerman, quien habría exigidos a sus futbolistas a solucionar las diferencias.

“Yo no sabía, me lo contó una fuente esta mañana, que en 2015, José Pékerman, para arreglar un conflicto que hubo entre dos jugadores, les dijo ‘arreglen ustedes eso o yo me voy, no tengo problema’. Que es muy parecido lo que le está haciendo ahora Queiroz”, agregó.

Por otra parte, Bonnet aseguró que desde la Federación Colombiana de Fútbol hay directivos que gestionan la salida de Queiroz como entrenador de la Selección.