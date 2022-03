Colombia solo ha ganado uno de los últimos seis partidos en Venezuela

La Selección Colombia tendrá que salir a buscar el cupo del repechaje para el Mundial de Qatar frente a su similar de Venezuela, conjunto con el que se enfrentará este martes a partir de las 6:30 p.m. en el estadio Cachamay, en Puerto Ordaz.

Además de derrotar al equipo vinotinto, la Tricolor requiere que Perú no le gane a Paraguay, en Lima, en juego que se cumplirá en simultáneo. Un empate también podría servirle, pero si pierden los incas y Chile no le gana a Uruguay, en Santiago.

La rivalidad entre Colombia y Venezuela comenzó en 1938 durante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe disputados en Panamá.

Sin embargo, en eliminatorias suramericanas y la Copa América también se ha hecho evidente. Si bien en las estadísticas la balanza se inclina ampliamente en favor de nuestra selección, los del vecino país, que durante décadas han sido considerados como la cenicienta del continente, con todo y este rótulo, suele complicar.

En los últimos años este encuentro ha tomado una importancia especial para Venezuela, donde incluso lo han catalogado como clásico. No en vano, cada que tienen a Colombia por delante se juegan un partido especial y a la postre han logrado su objetivo de convertirse en una piedra en el zapato para los nuestros.

En esta ocasión este duelo tiene un condimento particular y es la presencia del entrenador José Néstor Pekerman en la dirección técnica del equipo vinotinto. El argentino llevó al seleccionado cafetero a los dos últimos mundiales y ahora tiene la tarea de impedirles clasificar al próximo.

Antecedentes

Desde las clasificatorias para el Mundial de México 1970, hasta la fecha, estas selecciones se han enfrentado en 24 ocasiones, que dejan como saldo 13 triunfos para Colombia, 3 para Venezuela y 8 empates. Lo anterior contando tanto encuentros de Copa América, como de eliminatorias.

A pesar de que en el global los números favorecen a la tricolor, no sucede lo mismo en las últimas cuatro ediciones de las eliminatorias, en particular como visitante, condición en la que no ha podido ganar.

En el proceso hacia Japón y Corea 2002, Colombia triunfó como local (3-0) y empató por fuera (2-2); en el camino hacia Alemania 2006 perdió en casa (0-1) y empató a domicilio (0-0). En la búsqueda de Sudáfrica 2010 ganó en su predio (1-0) y cayó en el del rival 2-0; en la eliminatoria Brasil 2014 igualó en suelo propio (1-1) y fue superado afuera (1-0); y rumbo a Rusia 2018 ganó en Barranquilla (2-0) y empató como visitante (0-0).

En los últimos enfrentamientos en Copa América, Colombia tampoco ha logrado marcar la diferencia que imponía años atrás. En la más reciente edición, que se cumplió en Brasil, estas selecciones empataron (0-0), mientras que en la del año 2015, en Chile, los del vecino país ganaron (1-0).

Entre tanto, en pos de llegar a Qatar, se impuso en el estadio Metropolitano (3-0), el 9 de octubre de 2020, y tendrá que hacer lo propio este martes en Puerto Ordaz si no quiere quedarse definitivamente por fuera de la Copa Mundo Fifa 2022.

Visión de expertos

Para los analistas, el panorama de la Selección Colombia está complicado, tanto porque depende de resultados de terceros, como por el nivel que ha exhibido en la mayor parte de las eliminatorias, lo que pone en duda que pueda obtener un triunfo en la última jornada.

“Yo no veo tan clara la situación, aunque Paraguay nos puede ayudar porque a pesar de que está eliminado viene con cierto aire en la camisa debido a que le ganó a buen equipo como Ecuador y por amplio margen (3-1), lo que significó despedirse bien de sus hinchas. De pronto ellos aportan con un empate, pero no soy tan optimista frente a un resultado favorable de los nuestros frente a Venezuela”, expresó el entrenador Hugo Castaño.

Para el analista, la cómoda victoria (3-0) del jueves anterior frente a Bolivia en la capital del Atlántico, no puede servir para engañarse, pues este rival fue “exageradamente frágil”.

“Veo a los jugadores referentes de la Selección Colombia jugando a media máquina y eso quizá se pueda hacer frente a los bolivianos, pero ante un equipo de mejor nivel y que nos ve a nosotros como un rival especial, no creo que puedan hacer lo mismo y salir bien librados”, agregó.

Así las cosas, Colombia tiene la obligación de mostrar lo mejor de sí en esta jornada, para poder desvirtuar las estadísticas de las eliminatorias anteriores y para mantener vivo hasta el último instante ese sueño de llegar al Mundial de Qatar.