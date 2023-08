Con un penalti innecesario, la selección Colombia perdió ante Marruecos

La selección Colombia no tuvo su mejor presentación, especialmente en el primer tiempo, y perdió 1-0 ante Marruecos, en la última fecha del Grupo H del Mundial Femenino, donde el equina 'cafetero' de todas maneras clasificó a los octavos de final.

Tras un primer acto con pocos remates en el que Colombia no aguantó el dominio de Marruecos, en el segundo tiempo Linda Caicedo y Mayra Ramírez, pese a que no estuvieron acertadas, lograron cambiarle la cara a un equipo que no logró encontrar ese fútbol que se le vio en los dos primeros juegos de la fase de grupos.

El primer tiempo

Los primeros minutos del partido fueron parejos, con la iniciativa de Marruecos, pero poco a poco Colombia mejoró en marca y se animó a atacar.