Convocatoria para la Copa América femenina confirmó vetos en la Selección.

Aunque los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol y el técnico de la Selección Colombia femenina, Nelson Abadía, desmientan que haya vetos, la convocatoria de 23 jugadores para la Copa América, que empezará este viernes en el país, demuestra lo contrario.

Resulta inexplicable que no aparezcan en el llamado Natalia Gaitán, Isabella Echeverri, Yoreli Rincón y Vanessa Córdoba, las cuatro con un extraordinario presente deportivo en cada uno de los clubes en los que juegan.

Lea también. Aplazados los primeros dos juegos de local del Atlético Bucaramanga

Gaitán es una de las mejores jugadoras colombianas y lo demostró en el Sevilla español, al igual que Isabella, quien tuvo una importante temporada con ese mismo equipo. Yoreli es una de las figuras de la Sampdoria de Italia. Mientras que a Vanessa Córdoba la respaldan sus brillantes atajadas en el Querétaro de México y el Deportivo Cali.

La justificación dada por el seleccionador Abadía por su no convocatoria es que su cuerpo técnico hace un seguimiento, a través de herramientas tecnológicas al rendimiento de las jugadoras y que las que están superan a las no convocadas.

Lea también. ¿Y los refuerzos del Atlético Bucaramanga?

Sobre estas declaraciones, Yoreli, en una entrevista con el diario As, manifestó lo siguiente: “Si Yoreli, Natalia, Isabella y Vanessa, que jugamos en Europa, no estamos, es porque las herramientas no llegan hasta estos países, seguramente porque están adaptadas a la liga colombiana, ¿no?”.

Isabella Echeverry también envió un mensaje en sus redes sociales. “A todos mis queridos periodistas que me preguntan y me piden hablar de la Selección, es difícil seguir hablando del tema. Ha sido un proceso de aceptación tremendo, me dolió infinitamente, me encantaría jugar la Copa América pero hoy entiendo que puedo ser feliz sin estar ahí”.

Lea también. Santandereano Simón Gómez ganó oro en vela de los Juegos Bolivarianos

Igualmente se pronunció Natalia Gaitán: “Con gran tristeza veo que este sueño no se hará realidad, tenía mucha ilusión y muchas ganas de estar en la Copa América, clasificar al Mundial y ganar el campeonato...A toda la Selección, muchos éxitos, sus sonrisas serán la mía y sus triunfos los celebraré como propios”.

Coincidencialmente ellas han sido las más críticas con la Federación y en repetidas oportunidades han denunciado corrupción dentro de la Selección y el no pago los premios prometidos. Incluso, fueron quienes expresaron que había un veto para que no volvieran y, con este llamado, se confirman sus sospecha.