“El fútbol me está enseñando a ganar, pero también a perder”: Linda Caicedo

Linda Caicedo, la futbolista más importante que tiene Colombia actualmente, habló sobre su presente, los retos de los directivos para consolidar este buen momento del fútbol femenino con campeonatos permanentes, la brecha salarial entre hombres y mujeres y la importancia del fútbol como herramienta de transformación social.

“Desde pequeña soñé con estar en lo alto, siento que no he logrado todos los sueños y metas, pero es gratificante ver el apoyo de la gente, este ha sido un año impresionante que me ha hecho crecer como futbolista y también como persona”, aseguró Linda.

Además, no dudó en resaltar el crecimiento que está teniendo la disciplina femenina no solo en el país, sino en el mundo.

“El fútbol femenino va en un crecimiento importantísimo, siento yo que este año ha sido de gloria, no solo para mí sino para todas mis compañeras, esperamos que con este año vean aún más la importancia que tiene la mujer en Colombia, el carácter y las ganas que le ponemos a la vida para salir adelante”, recalcó Caicedo.

La actual jugadora de Deportivo Cali, que podría ser cedida a un equipo de Europa, dice que ve el deporte como catalizador de una serie de valores importantes para la juventud de Colombia, tales como el respeto, el trabajo en equipo y la solidaridad en la sociedad: “A mí el fútbol me ha hecho crecer mucho en valores, a aprender a ganar, pero también a perder; con mi llegada al Deportivo Cali aprendí por ejemplo a ser persona, antes que ser futbolista, algo que tengo en claro para mi vida”.

Este año ha sido histórico para el fútbol femenino colombiano y para ella, quien fue elegida como la mejor jugadora de la Copa América Femenina que se disputó en suelo ‘cafetero’, ganó el Balón de Plata como la segunda mejor jugadora y la bota de bronce por goles marcados en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 que se llevó a cabo en la India. Además, de que se podrá convertir en la primera jugadora en competir en tres mundiales de diferentes categorías.