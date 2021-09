El 'vainazo' de Higuita a la Federación Colombiana de Fútbol

"Desde la Federación Ecuatoriana de fútbol, donde trabajé algunos meses me envían frecuentemente invitaciones para ir a ver los partidos de eliminatorias. - Y la Federación Colombiana ? Bien Gracias", consignó Higuita en su cuenta de Twitter.

Ante las diversas respuestas que recibió, donde le contestaban que 'pagara una entrada', el exarquero contestó: "No es la Plata de la boleta , es el detalle a los que sudamos esa camiseta con orgullo y no hablo solo por mi , hablo por los que alguna vez vestimos la tricolor , pero como usted nunca se la puso , no lo entendería".

En el pasado otros ex jugadores, como el Pibe Valderrama, afirmaron que no entraban con boleta a los partidos, ya que habían jugado muchos años con la camiseta de la 'tricolor'.