¿Esperaba más? Nelson Abadía fue crítico con la actuación de Linda Caicedo en el Mundial

No cabe duda de que Linda Caicedo es una realidad del fútbol colombiano y su talento no tiene techo.

Así lo demuestra a sus 18 años, pues brilla en el Real Madrid y con la selección Colombia disputó tres Mundiales en el último año, siendo referente en todos y marcando un total de ocho goles: dos en Sub-20, cuatro en Sub-17 y dos en Mayores.

Durante el pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda, donde la escuadra 'cafetera' disputó los cuartos de final, todas las miradas estuvieron puestas en ella, no solo por su calidad futbolística en los diferentes partidos, sino por su condición de salud, en la que tuvo algunos inconvenientes.

Frente a los dos aspectos y otros más, el exentrenador de la selección Colombia, Nelson Abadía, habló con Semana y dejó aspectos para analizar.

"Eso hace parte del boom publicitario. Linda está bien. Es una extraordinaria jugadora, pasarán dos años y va a ser la mejor jugadora del mundo. Tiene inventiva y talento. Es rápida y tiene gol. Para mí hizo un Mundial bueno, no el que se esperaba de ella porque uno sabe lo que hace ella con su talento, pero es una extraordinaria jugadora de fútbol. Cuando tuvo ese desmayo, esa descompensación, se le hicieron los chequeos y exámenes", indicó Abadía, quien por mutuo acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol dejó de ser el director técnico nacional.

Al ser cuestionado de por qué esperaba más de Linda Caicedo, Nelson Abadía respondió que "porque ella creó toda esa expectativa, ella es el boom. Tuvo momentos de fútbol muy brillantes, miren el gol catalogado como el mejor del Mundial en una jugada espectacular. Esa parte la queríamos más y ella también quería más".

También explicó las razones por las que se demoró en los cambios. "Cuando uno cambia es porque a veces no está seguro de lo que tiene. Si el equipo está sólido y usted ve que puede aguantar el cambio 10 o 12 minutos más, pues uno lo aguanta. A veces uno entra con una expectativa de que un jugador haga algo y el nerviosismo o estrés lo desubica y desubica al grupo".

Finalmente, aclaró el tema del aparente veto a ciertas jugadoras, entre ellas Natalia Gaitán, Isabella Echeverri, Yoreli Rincón y Vanessa Córdoba.

Para Nelson Abadía, el hecho de no llamarlas a integrar la selección Colombia se debió a un tema "netamente futbolístico y le hago una aclaración: jamás en mi vida he permitido que ningún dirigente, ningún jugador, representante o empresario me diga a quién tengo que llevar o poner".