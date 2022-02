Esto dijo Juan Guillermo Cuadrado luego de la caída de Colombia ante Argentina.

El mediocampista colombiano que milita en Juventus de Turín, Juan Guillermo Cuadrado ha sido uno de los pocos jugadores de la Selección Colombia que se pronunció luego de la caída 1-0 ante Argentina que dejó al elenco nacional lejos del Mundial de Catar 2022.

El experimentado futbolista, que estuvo en los dos pasados mundiales, ha sido uno de los más criticados por la afición y la prensa, teniendo en cuenta que su desempeño no fue el acostumbrado.

“Ha sido un camino muy difícil de recorrer, solo Dios sabe la frustración, la tristeza y la desilusión que sentimos de no ver los resultados que queremos. Solo Dios sabe cuánto amamos esta camiseta que representa un país que amo, pero aunque duela tanto, sigo levantando mis manos a ti Señor Jesús, porque mi adoración no depende de lo que me des sino de quién tú eres, Mi Señor, Mi Salvador”, dijo Juan Guillermo Cuadrado en sus redes sociales.

Cuadrado, justamente, fue criticado hasta por el entrenador argentino Alfio 'El Coco' Basile, quien indicó que “le tienen miedo a la Argentina. No lo podía creer. No pasaban la mitad de la cancha. Cuadrado, que ataca permanentemente, un tipo que va y viene en la Juventus... era un equipo asustado desde el vestuario, ‘que no pase la mitad de la cancha’. No lo puedo creer cómo jugó Colombia ¡El miedo que tenían! ¡Mamita! Ustedes ven solamente a la Argentina, yo veo a la Argentina y al rival. El miedo, el cagazo que tenían ayer los tipos era impresionante”, comentó Basile en Radio Cooperativa de Buenos Aires.

Restan dos jornadas para el final de las Eliminatorias, pero Colombia está en una incómoda posición, debido a que aparece a cuatro puntos del puesto de repechaje y a cinco de la clasificación directa.