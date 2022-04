La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) comenzará oficialmente la búsqueda del nuevo director técnico de la Selección nacional, luego de oficializar este lunes la salida de Reinaldo Rueda.

El Comité Ejecutivo acordó con el profesor Rueda su desvinculación al cargo, al igual que su cuerpo técnico, informó la jerarca del balompié en un comunicado.

La salida del vallecaucano era un secreto a voces, pues según el propio entrenador, en el contrato estaba estipulado que este culminaría al cierre de las eliminatorias suramericanas, en caso de que no se clasificara al Mundial de Qatar, como en efecto sucedió.

Tras el anuncio, el mediocampista Juan Fernando Quintero mostró su gratitud con el orientador. “Profe, más que nadie sé el dolor que sentimos todos por no clasificar al Mundial, pero eso no quita lo bueno que eres. Lo que usted es como persona lo hace más grande todavía. Gracias y éxitos en lo que sigue. Te quiero”, publicó el antioqueño en su cuenta de Instagram.

Así las cosas, al confirmar la salida de Rueda, quien ya habría recibido una oferta de Atlético Nacional, la Federación tiene vía libre para empezar a negociar con el nuevo cuerpo técnico.

Lo que se espera es que haya diligencia y agilidad, pues no se pueden cometer los errores del pasado, como cuando dejaron casi siete meses como interino a Arturo Reyes tras la salida de José Pekerman. Un tiempo de trabajo que finalmente le hizo falta a la Tricolor, eliminada del Mundial de Catar.

Sería impresentable afrontar los amistosos que se tienen programados con un entrenador encargado y no tener un proyecto estructurado de cara a la Copa América de 2024 en Ecuador.

Bielsa, primer opcionado

El argentino Marcelo Bielsa se mantiene como un candidato fuerte para asumir el cargo, de acuerdo con información extraoficial.

Las energías de los directivos estarían enfocadas en contratar al experimentado estratega, quien de hecho ya había sonado para llegar al equipo cafetero años atrás. En ese entonces no encontró un proyecto que lo sedujera.

Para asumir las riendas de una selección, Bielsa hace algunas exigencias que serían las mismas que le habría realizado a la FCF: Tener el manejo de la Selección Sub 20, que los directivos no se entrometan en sus decisiones y que le garanticen un proyecto a largo plazo.

Además de cumplirle estos requisitos, que no se tornan fácil para ellos, los directivos colombianos tendrán que ofrecerle un proyecto más seductor que el de sus similares de Bolivia, que abiertamente han manifestado su intención de contar con el “Loco”, quien ha dirigido a casi una decena de equipos, además de la selección de su país y la de Chile.

“Estamos en contacto, no voy a negarlo. Aún no hemos hablado directamente con él, pero estamos próximos a hacerlo. Queremos darle todo el apoyo, sabemos que Bolivia tiene mucho talento y no está lejos que participemos de un Mundial”, expresó día atrás Fernando Costa, presidente de la Federación de ese país.

El argentino también es pretendido por el equipo Burnley de Inglaterra, país en el que dejó una grata impresión con el Leeds, en el que estuvo casi cuatro temporadas.

Hay otros estrategas en el sonajero (ver para saber más). La clave estará en acertar para recuperar la ruta que se extravió por los desaciertos de los mismos dirigentes.