¿Gareca para la Selección Colombia? Esto respondió la Federación

Después de que varios medios de comunicación dieran como un hecho la vinculación del técnico argentino Ricardo Gareca a la Selección Colombia, el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, le aseguró a al diario El Colombiano que es una “simple especulación”.

“Cuando se nombre el técnico de la Selección se hará en formato y boletín oficial de la Federación, mientras tanto todo será especulación”, aseguró el directivo.

En una entrevista anterior a este diario antioqueño, también dijo que era crucial tomar una decisión con cabeza fría: “Es importante que esa vacante se llene en el menor tiempo posible, pero que eso no nos obligue a salir con cualquier nombre. Tenemos poco tiempo antes de empezar a competir en 2023. Lo importante es hacer un estudio serio y juicioso, y encontrar a la persona que consideremos la ideal para este nuevo periplo”.

Mientras tanto, desde Perú, el periodista Carlos Salinas, director del diario Líbero, manifestó que hasta el momento no habrá mayor pronunciamiento ni de directivos de la Federación de ese país, ni de Gareca.

También señaló que el pasado 6 de abril, en una entrevista realizada por la Agencia Peruana de Noticias, Andina, el estratega dijo que no estaba recibiendo ninguna propuesta: “El repechaje es lo único en lo que tengo la cabeza. No me proyecto a nada más, no porque no me encuentre conforme y adaptado a Perú, es un país donde creemos que podemos desarrollar y seguir acentuando más el trabajo, lo que me interesa es la posibilidad de ganar el repechaje para ir al Mundial de Qatar, se necesita estar enfocado, una vez que termine todo, hay que ver en qué situación estamos y pueda pensar para un futuro”.

El argentino ha dirigido a Santa Fe y América de Cali en Colombia, como también a San Martín de Tucumán, Talleres, Colón, Argentinos Juniors, Quilmes y Vélez Sarsfield en Argentina, Universitario en Perú y Palmeiras en Brasil.