James Rodríguez habló acerca de su futuro equipo y las Eliminatorias al Mundial de 2026.

El futbolista colombiano James Rodríguez ha dado de qué hablar en los últimos días tras la entrevista concedida a RCN y el canal Win Sports, que fue publicada en su totalidad el pasado domingo en horas de la noche.

En el espacio, el mediocampista hizo referencia a distintas situaciones de su carrera deportiva en la que resaltó que espera seguir jugando en el fútbol europeo, que está a la espera de las ofertas que le puedan llegar y que desea jugar el próximo Mundial de fútbol que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

De cara a esto último el cucuteño mencionó que ve complicada su presencia en los próximos amistosos de la selección Colombia pues aunque ha estado entrenando, hace un mes no juega competitivamente.

“Para los amistosos es complicado, acabé hace un mes, he estado entrenando pero no es lo mismo, hay muchachos que están muy bien y no sería justo que no puedan jugar”, señaló James Rodríguez al respecto.

De igual forma, dejó claro que tiene su mente enfocada en poder estar de la mejor forma de cara a las Eliminatorias, en las cuales, Colombia tendrá su debut frente a la selección de Venezuela en septiembre.

“Yo estoy pensando más en las Eliminatorias que son en septiembre, octubre y noviembre. Igual, por el momento estoy súper bien físicamente”, concluyó.

Vale la pena recordar que en la última temporada, James disputó 24 partidos (de cuatro competencias griegas) y logró un total de cinco goles y seis asistencias con el Olympiacos de Grecia.