Juan Fernando Quintero entregó pistas de su recuperación y participación con la Selección Colombia.

El mediocampista Juan Fernando Quintero, que no pudo estar por lesión en el empate 1-1 de Junior ante Santa Fe, entregó pistas de su recuperación y participación con la Selección Colombia en los partidos amistosos contra Corea y Japón, del 24 y 28 de marzo, respectivamente.

'Juanfer' presentó una lesión en el tobillo, que le impidió hacer parte del encuentro del club currambero, en casa, ante los 'cardenales'.

Del inconveniente físico, el entrenador de Junior, Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez señaló en rueda de prensa que "le están haciendo un tratamiento porque tiene un golpe a la altura del tobillo, le están haciendo tratamiento, ese punto es muy doloroso, él desde que llegó no ha podido entrenar con nosotros, no se siente cómodo, no está bien".

No obstante, Juan Fernando Quintero subió una foto en su cuenta de Instagram, en la cual aparece en un avión, a la cual le agregó una bandera de Colombia y unos puntos suspensivos, lo que marcaría que no tendría problemas para hacer parte de la convocatoria de la Selección Colombia para la fecha Fifa a finales de marzo.

Cabe recordar que Johan Carbonero y Jefferson Lerma no podrán estar con el equipo nacional que dirige Néstor Lorenzo, porque presentaron lesiones.